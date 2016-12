En la tarde del viernes, personal policial concurrió a la zona del Parque José Luis, donde se produjo un siniestro de tránsito; en el lugar constataron que pasando unos 500 metros de la entrada, sobre la vía, se encontraba una camioneta pick up de una cabina, marca Chevrolet, modelo Corsa, la cual era conducida por un hombre, quien llevaba como acompañante a otro masculino, ambos mayores de edad, manifestando el conductor que, circulaban con dirección al norte y al tomar una curva, el vehículo no respondió, perdiendo el dominio del mismo, colisionando con una especie de mojón.

Dicho individuo resultó lesionado, siendo asistido en el lugar, donde se le diagnosticó primariamente: “traumatismo de cráneo con amnesia del episodio”, siendo trasladado a un centro asistencial. Intervino Seccional 5ta.

DOS HECTÁREAS INCENDIADAS EN UNA CHACRA

En la tarde del viernes, personal policial concurrió a una chacra ubicada en ex Ruta 3, kilómetro 528, donde el propietario de la misma manifestó que se había incendiado parte del predio, habiendo sido controlado por personal de una empresa y de su chacra, al momento de la llegada de los efectivos, desconociendo cómo se inició el foco ígneo, no siendo su deseo formular denuncia al respecto.

Al lugar concurrió también una dotación del Destacamento de Bomberos de Salto, constatándose la quema de aproximadamente dos hectáreas de maleza. Intervino Seccional 6ta.