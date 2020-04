Por: Georgina Sauré para ForoRural

La diferencia más notable entre todas las razas de perros pastores, se basa en su función y utilidad.

Por lo que nos encontramos con razas de arreo, como el Border Collie o el Pastor Australiano que su función es buscar, mover y juntar el ganado, y las razas de protección o guardia, como el Maremmano Abruzzese y Gran Pirineo, en los cuales su función es obviamente proteger al ganado de los posibles depredadores.

Antes de profundizar en las diferencias entre estas razas, es fundamental que observemos que el manejo de los perros, no será el mismo en un campo de 15.000 hs en el sur, donde las ovejas pueden estar meses casi sin contacto con las personas, al que tendremos en chacras más pequeñas, en zonas más cercanas a las ciudades, donde el ganado y su protector, pueden tener contacto casi diario con personas (cuando podemos resguardar las ovejas en corrales o galpones durante la noche) o ver cruzar por caminos cercanos a vecinos o amigos de lo ajeno. Volveré sobre esto punto más adelante.

Ya sabemos que la primera diferencia es la FUNCIÓN o UTILIDAD, que tiene el perro en el campo, arreo o protección del ganado. Otras son: Estructura física, instintos más o menos desarrollados, niveles de energía, inteligencia y vínculo con los humanos.

El tamaño importa

Los perros que se dedican a juntar y mover las ovejas, serán atléticos, livianos, rápidos, despiertos, en cambio los de protección son perros grandes, duplican o triplican el tamaño de los otros, huesos pesados, cabeza grande. Tienen además una particular manera de regular la energía con la que cuentan, básicamente la reservan, están más activos en la noche y durante el día descansan. Su gran tamaño es condición necesaria para hacer frente a los depredadores.

Hablemos de sus instintos

La mayoría de los Border Collie puede jugar a traerte el palito o pelota, horas y horas, el Maremmano Abruzzese si se levanta cuándo tiras una pelota, probablemente sucedió porque le tocaba girar su cuerpo de posición.

A qué se debe tal diferencia? Los perros de arreo, tienen el INSTINTO de PRESA, super desarrollado y los Maremmanos muy poco. Y esto que no es una casualidad, es lo que les permite a los de protección ser más serenos, y no se activen y quieran jugar o perseguir a todo lo que se mueve, y a los de arreo, poder trabajar horas y sobre todo disfrutar haciéndolo.

Vínculo con los humanos

Las características que buscarías en un socio para trabajar codo a codo, tal vez no sean las mismas que buscas si queres elegir el gerente para tu empresa. Con uno estarás super conectado, casi se entenderán sin hablar, y del otro probablemente esperas que pueda resolver las situaciones sin preguntarte o pedirte permiso todo el tiempo, pero tampoco queres que se sienta “tan libre” y se lleve a todos tus clientes.

Algo similar sucede con los perros que elegimos para trabajar con el ganado.

Los de arreo bien entrenados, están pendientes de lo que su guía les vaya pidiendo, disfrutan de conectarse con su dueño y que este les pida “hacer cosas”. Suele haber un gran vínculo, la mirada y conexión entre ambos es fundamental, ya que de eso se trata trabajar en equipo.

En cambio los perros que elegimos para cuidar nuestro ganado, son sumamente independientes, y por eso pueden cumplir una función como la de protegerlos, sin la presencia del dueño o que este le de ninguna orden de “ataque”.

Ellos lo hacen naturalmente, no necesitan ningún tipo de adiestramiento para ser protectores. Cuál puede ser la contrapartida de esto?

Son perros tan independientes que lo que vos quieras, no será su prioridad, no se destacaran en hacerte caso o ser obedientes.

Son por ellos menos inteligentes que los de arreo? Yo siento que son tan inteligentes que a veces, no nos dan bolilla.

Aceptar esto, crear un vínculo sano con estas razas de protección, es fundamental si uno quiere que su perro decida por sí solo, si lo que está ingresando en su territorio y por ende se aproxima a su ganado, debe ser alejado y llegado el caso, poner en riesgo su vida, para defender lo que le enseñaste que es su familia.

Esta característica de los Maremmanos de resolver las cosas solos, debe ser tenida en cuenta antes de decidir comprar un cachorro.

Queremos que protejan el ganado pero también tendrás que lograr que venga cuando lo llamas, poder llevarlo al veterinario en un caso de urgencia o que este pueda tratarlo en tu establecimiento en forma segura, atarlo o guardarlo mientras tenes que hacer ciertas tareas con las ovejas.

Esta parte que nos toca a los que manejamos al perro, no podemos dejarla para último momento, pues siendo independientes, desconfiados y protectores, debemos comenzar desde cachorrito. Asesorarnos y capacitarnos en cuándo y cómo hacerlo es nuestra responsabilidad.

Ojala les resulte útil esta información y no dudes en compartirla con quien creas que le resultará beneficiosa.

