El sindicato de trabajadores de la pesca de Salto ya le había hecho saber a la DINARA (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos) que “en algunos lugares no se hacían los controles como deberían hacerse” en el río Uruguay.

Por eso, se mostraron conformes con las investigaciones que se vienen llevando a cabo en la órbita judicial y administrativa de la Armada Nacional, por la presunta venta ilegal de pescado con especies autóctonas protegidas legalmente.

“Hoy, ante esta situación, nos alegra que se estén tomando medidas y tratando de corregir”, dijo a EL PUEBLO, el secretario departamental de la Filial del SUNTMA (Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines) en Salto y Secretario de la Pesca Artesanal a nivel nacional, Ismael Sequeira.

“Para nosotros, no está en el sindicato ni siquiera ejercer el control de lo que pasa en esa zona, lo que sí decimos es que en muchos casos se nos complica a nosotros porque andamos sacando un kilo de Bagre allá abajo (aguas abajo del puerto de Salto) y capaz que el problema no es en la zona donde pescamos nosotros, sino en otra zona”, agregó el pescador al ser consultado por el operativo llevado adelante por Prefectura en el cual detuvieron a varias personas presuntamente implicadas en la pesca ilegal, incluyendo a cuatro funcionarios que están bajo investigación administrativa por permitirlo.

“UN SECRETO A VOCES”

“Nosotros, los que conformamos el sindicato de la pesca trabajamos en la zona del puerto para abajo, lo que sabemos es lo que se hizo público por los medios de prensa. En realidad no sabemos cómo se hacen los controles en la zona de Salto Grande pero nos alegra que de una vez por todas se tomen medidas en ese aspecto”, comentó.

“Sabemos que eso fue siempre un secreto a voces de lo que pasaba en esa zona y nos alegra que se estén tomando medidas para tratar de solucionarlo”, comentó Sequeira.

“Sobre lo que pasa en Salto Grande, hace muchos años atrás, Carlos Perín (exedil del Frente Amplio), hizo denuncias públicas ante la DINARA y Prefectura y a raíz de eso creo que tomó estado público toda esta situación que se daba ahí, en esa oportunidad Perín manifestaba que no se hacían los controles que debían hacerse. Eso fue por el año 2007 y ahora a diez años de esa denuncia, nos alegra que se estén tomando medidas para solucionarlo”, agregó.

NO ESTÁ EN EL SINDICATO CONTROLAR LO QUE PASA EN EL RÍO

“Para nosotros no está en el sindicato ni siquiera ejercer el control de lo que pasa en esa zona, lo que sí decimos es que en muchos casos se nos complica a nosotros porque andamos sacando un kilo de Bagre allá abajo y capaz que el problema no es en la zona donde pescamos nosotros sino en otra zona. Nosotros nos vamos a estar reuniendo ahora como Comisión Directiva y ya te digo, nosotros entendemos que no es responsabilidad del sindicato”, expresó Sequeira.

Declaró que “lo que sí decimos, es que no se mide todo con la misma vara porque cuando andamos atrás de un bagre o una de vieja al agua nos complican y nos piden un montón de exigencias y realmente nosotros desde siempre tuvimos esa postura donde la totalidad de los pescadores del sindicato del puerto hacia abajo, sabemos que no es responsabilidad nuestra vigilar lo que pasa en el río”, comentó Sequeira.

“Por parte de la directiva del sindicato le hemos hecho saber a DINARA que en esos lugares no se hacían los controles como deberían de ser, porque nunca los vimos. Hoy ante esta situación, nos alegra que se estén tomando medidas y tratando de corregir. Es opinión de mucha gente involucrada a la pesca que en esa zona de Salto Grande, lo que se hace no es pescar sino solamente hacer una recolección porque los peces de esa zona no tienen otra alternativa, porque llegan a la represa y no pueden seguir avanzando, quedan ahí. Ahora hay controles que parece que por suerte están dando sus frutos”, agregó el dirigente.

OTROS TEMAS

Ismael Sequeira informó también que hay otros temas que le preocupan más al sindicato y que tienen que ver con la situación de los trabajadores de la pesca legalmente establecidos.

“Nosotros estamos tratando de organizar en Montevideo a los pescadores de Paysandú por una situación que no tiene mucha difusión y donde los pescadores están medio abandonados. Además, está la situación de la pesca en general que está pasando por una etapa bastante crítica. Lo que pasó con los pescadores en la zona de Nueva Palmira para abajo, que cuando tuvieron buenos picos de captura cayeron los precios y ni siquiera convenía salir a pescar”, informó.

Sequeira sostuvo que en Paysandú, donde por la conformación de cooperativas por parte de las compras públicas del Estado ni siquiera se pueden organizar los pescadores para tener su permiso de pesca, que es algo similar a lo que se da en Salto”, concluyó.