A pesar de la voluminosa oferta que se puso a la venta durante la última semana, el Mercado Lanero Australiano no sufrió grandes variaciones. En la moneda australiana permaneció sin grandes cambios, mientras que en dólares americanos corrigió levemente a la baja.

En ese marco, es importante señalar, que el comportamiento de los precios de los diferentes tipos de lana fue irregular, ante el dispar interés de algunos sectores del comercio, pero principalmente por el balance entre el interés de la demanda y la disponibilidad de materia prima, en el corto y mediano plazo.

El Indicador de Mercado del Este (IME), bajó 4 centavos respecto al cierre semanal anterior (0,3%) y se ubicó en el nivel de USD 11,84 por kilo base limpia.

Al analizar el comportamiento de los diferentes micronajes, observamos que hubo marcadas diferencias entre las distintas categorías.

Los pocos lotes de lanas de 16,5 y 17 micras de buena calidad que se pusieron a la venta, registraron los mayores aumentos, entre 2,8% y 5%.

El resto de las categorías en general corrigieron a la baja, siendo la excepción los vellones de 17,5 y 25 micras que permanecieron sin cambios, los vellones de 18,5 y 26 micras que se cotizaron a favor de los vendedores y los de 32 micras que nominalmente subieron poco más del 1%.

Se ofertaron un total de 49.200 fardos, de los cuales el comercio adquirió el 92,5%. Según informó Australian Wool Exchange, las últimas ventas del mes de marzo se efectuarán durante los días 29 y 30, estimándose que la oferta totalizará la cantidad de 46.400 fardos.

Hay varios operadores que están desbastecidos y deben salir a comprar los pocos lotes de lana de 16/16,5 micras que se ponen a la venta, mientras que deben competir con otros que tienen algo de stock de ese tipo de lanas y hacen promedio con compras anteriores. La demanda para las demás categorías parece haber encontrado cierto nivel de estabilización, pues la disponibilidad de esos tipos de lana es mayor, al menos por ahora.

MERCADO LOCAL: OPERATIVA CONCENTRADA EN LANAS MEDIAS

La actividad comercial en el mercado local, se concentró durante la última semana en la comercialización de lanas medias, ya que la oferta y disponibilidad de lanas finas, es muy escasa, aunque el interés de la demanda permanece.

En general se fue observando que lentamente algunos lotes de lana Corriedale se fueron comercializando a precios levemente por encima de las anteriores referencias. La demanda está selectiva y prefiere los lotes de lana cosechada y acondicionada por empresas acreditadas por el SUL (Secretariado Uruguayo de la Lana) con grifa verde y datos objetivos, y entre ellos, los que tengan un diámetro no mayor a 28,5 micras y altos rendimientos al lavado. La diferencia de precios con lotes grifa celeste o sin acondicionar volvió a ser importante.

Informe gentileza de José Luis Trifoglio Departamento de Lana Zambrano y Cía.

NEGOCIOS

CONCRETADOS

– 1.000 kg de 28.5 micras a US$2.55 / 0.60 sin acondicionar.

– Lote de 28.5 micras a US$ 3.00 / 0.60 subproductos grifa celeste.

– 3.000 kg de 27 micras a US$ 3.20 / 0.70 subproductos grifa celeste.

– 5.000 kg de 23.5 micras a US$ 5.50 / 1.00 subproductos grifa celeste.

– 6.000 kg de 27.8 micras US$ 3.40 / 0.70 grifa verde.

– 8.500 kg de 27.4 micras a US$ 3.50 / 0.60 grifa verde