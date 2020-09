DE PORTERO A FAMOSO ACTOR

Uno de sus primeros trabajos fue portero y acomodador de una sala teatral, para luego convertirse en reconocido actor cuando un cazatalentos lo descubre por Hollywood.

Pero, paralelamente se casa con Patricia Kennedy, hermana del presidente norteamericano John F. Kennedy, en su momento, como así también de los senadores Robert Kennedy y Edward Kennedy, también era primo de la actriz Betty Lawford, y fue miembro del famoso Rat Pack -Pandilla de ratas- nombre con el que se conoció a un grupo de actores y músicos de Estados Unidos de la escena de Las Vegas que, reunidos como amigos, se generó alrededor primero de Humphrey Bogart y, a su muerte, pasó a Frank Sinatra, trabajando juntos en películas, conciertos, espectáculos, incluso en eventos políticos, conformado en esos tiempos -también bajo el nombre del llamado «Clan Sinatra»- por el propio Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop. Todo eso le ayudó a Peter Lawford para ser más conocido por su celebridad fuera de la gran pantalla que por su trabajo como actor. Desde finales de los años treinta, hasta los cincuenta, en su actividad como profesional, tuvo una presencia constante en la cultura popular, protagonizando filmes importantes.

Nacido un día como el de hoy, 7 de septiembre, pero de 1923, en Londres, Inglaterra, bajo el nombre de Peter Sydney Ernest Aylen, se casó cuatro veces, siendo padre en cuatro oportunidades. Vivió entre la magia del cine, el glamour, y la fama.

COMO MIEMBROS DE LA REALEZA

Peter Lawford era hijo único de May Somerville Bunny y del Teniente General Sir Sydney Turing Lawford, héroe de la Primera Guerra Mundial. Vivió su infancia en París y comenzó a actuar a una edad muy temprana. Se dice que su madre lo vestía de mujer hasta los once años, y May y Sir Sydney no estaban casados cuando nació Peter, y el escándalo que ello supuso los llevó a afincarse en USA.

Peter vivió por todo el mundo junto a sus padres. Por razones de éstos viajes familiares, jamás fue educado donde se debía -escuelas o centros de enseñanza- si por institutrices y tutores, incluyendo lecciones de tenis y ballet. La familia de Lawford estaba relacionada con la aristocracia inglesa a través de la esposa de su tío Ernest Lawford -hija del decimocuarto conde de Eglinton- y de su tía Ethel Turner Lawford -que se casó con un hijo del primer barón de Avebury- Su tía, Jessie Bruce Lawford, otra de las hermanas de su padre, fue la segunda esposa del Hon Hartley Williams, juez principal de la Corte Suprema de la colonia de Victoria, Australia. Un pariente, a través de su madre, era el artista australiano Rupert Bunny. En territorio norteamericano, Sir Sydney y Lady Lawford fueron tratados como miembros de la realeza entre la gente bien de su nuevo vecindario de Palm Beach, Florida, y eran siempre invitados a actos sociales.

HERIDO GRAVEMENTE EN UN BRAZO

De pequeño, Peter se hirió gravemente en un brazo accidentado en una puerta de vidrio. Consigue salvar el brazo, pero las heridas las llevó por el resto de su vida, y ese brazo le quedó ligeramente deformado. La herida fue considerada grave y se libró de ser alistado en la Segunda Guerra Mundial, algo que le serviría próximamente para empezar su carrera, ante la falta en Hollywood de actores que si estaban en la batalla. Su primer papel en una producción de cine destacada fue en «A yank At Eton», 1942, donde interpretó a un matón; la cinta fue un suceso y la encarnación de Peter muy elogiada. Lawford hizo apariciones sin acreditar en «La señora Miniver», 1942, y como un marinero en «Sherlock Holmes desafía a la muerte» en 1943. MGM lo contrata para hacer «The white cliffs of dover», 1944, en el que interpretó a un joven soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Continuaría con «The Canterville Ghost», y «Mrs. Parkington», 1944, «The picture of Dorian Gray», 1945, «Son of Lassie», 1945, «Two sisters from Boston», 1946, «Cluny brown», 1946, «My brother talks to horses», 1947, «It happened in Brooklyn», 1947, «Good news», 1947, y hasta con las estrellas femeninas, como: Esther Williams en «Una isla contigo», 1948, con Judy Garland en «Easter parade», 1948, con June Allyson y Elizabeth Taylor en «Little women», 1949, y más que llegarían más adelante.

ESTRELLA DE LA FAMA EN HOLLYWOOD

En 1972 Lawford se sometió a una cirugía para extirpar un tumor de páncreas. En ese momento, tenía muchos problemas de salud como consecuencia del alcoholismo que padecía desde hacía mucho tiempo. Peter Lawford dejó de existir en el hospital Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles el 24 de diciembre de 1984, con 61 años, de un paro cardíaco. Había sufrido de insuficiencia renal y hepática después de años de abuso de sustancias. Una placa con su nombre fue colocada en el Westwood Village Memorial Park. Por su contribución a la industria de la televisión y el cine, Lawford tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood situada en el 6920 Hollywood Boulevard. Más allá de la nostalgia.