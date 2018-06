Buenos Aires, 7 jun (EFE).- Un fiscal argentino pidió elevar a juicio oral y público la causa abierta contra el músico Gustavo Cordera por el delito de «incitación pública a la violencia» por decir que hay mujeres que necesitan «para tener sexo ser violadas», informaron hoy fuentes oficiales. «Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, para tener sexo ser violadas», dijo el exlíder de la banda Bersuit Vergarabat durante la charla con estudiantes en la Escuela de Periodismo TEA en agosto de 2016.

El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº7, Ramiro González, pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral, encargado del caso, que eleve a juicio oral y público el proceso, ya que lo que Cordera expresó «advierte con claridad la posición de desigualdad en la que ubica a las mujeres». «Señalando que ellas por su histeria son incapaces de poder manifestar su voluntad de mantener o no relaciones sexuales, siendo el hombre quien debe decidir por ellas violándolas y asimismo que no deberían existir restricciones etarias -en relación con la víctima- si el hombre decide que quiere tener relaciones sexuales con una mujer», continuó González. La incitación pública a la violencia establece en Argentina una pena máxima de seis años de prisión.

Esta causa se inició a partir de la denuncia de la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres de la Presidencia argentina, María Fabiana Túnez.

El letrado recordó que Argentina es signatario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belem do Pará- que establece el derecho de las mujeres «a vivir una vida libre de violencia». La justicia argentina procesó en abril de 2017 al músico argentino Gustavo Cordera y dictó un embargo contra él por 500.000 pesos (32.571 dólares). Anteriormente y mediante un escrito, el cantante se disculpó y apostilló que la charla que causó la polémica era «informal» y que buscaba ser «provocativo» adrede para despertar el interés de los alumnos. EFE