Buenos Aires, 21 ene (EFE).- Autoridades políticas y judiciales de Argentina pidieron este fin de semana la renuncia del juez Eugenio Zaffaroni a su cargo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desear que el Gobierno de Mauricio Macri termine «lo antes posible» para hacer «menos daño» a los ciudadanos.

El Colegio de Abogado de Buenos Aires repudió en un comunicado los dichos de quien fuera magistrado de la Corte Suprema del país de 2003 a 2014 por considerar que «exceden el ámbito de la libertad de expresión y opinión, para transformarse en mensajes contrarios a la democracia y a los principios y valores republicanos».

«Si de por sí manifestaciones de este tenor ya son repudiables, el hecho de que provengan de quien tiene a su cargo juzgar las violaciones estatales de derechos humanos en las Américas reviste particular gravedad», reza el texto de la institución, que pidió la «inmediata renuncia» de Zaffaroni.

Asimismo, apuntó que, si esta no se produce, la propia Corte Interamericana deberá tomar los «recaudos necesarios para su remoción» o arriesgarse a «quedar manchada con la indignidad» de uno de sus miembros.

El ente judicial porteño afirmó que la conducta del juez se encuentra en «franca contradicción» con las cualidades de independencia e imparcialidad que el sistema interamericano de derechos humanos «exige» a los integrantes de la Corte y lamentó que no es la primera vez que «se ve obligado» a denunciar sus dichos. La polémica surge de una entrevista radial del pasado viernes en la que Zaffaroni manifestó su «deseo personal» de que los miembros del Gobierno se marchen «lo antes posible, para que hagan menos daño» y valoró que esto ocurrirá cuando entre en crisis su programa económico, que calificó de «inviable».

El presidente del interbloque del gobernante frente Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff, consideró al magistrado un «desestabilizador descarado» y señaló que su actitud se enmarca dentro del «kirchnerismo químicamente puro», en un mensaje publicado en la red social Twitter este sábado.

A él se sumó el diputado oficialista Pablo Tonell, quien afirmó hoy a radio El Mundo que el juez «ha perdido el rumbo» y debería empezar a pensar en abandonar la Corte porque sus dichos son «sumamente graves» por los cargos que «ocupó y ocupa».

Por su parte, el fiscal Marcelo Romero criticó al magistrado en una irónica carta abierta y señaló que todas sus teorías «han perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia» en Argentina.

«Perdón por atreverme a pensar que manifestar públicamente el deseo que un gobierno constitucional -elegido democráticamente por el Pueblo- se vaya antes de tiempo, constituye una frase golpista e impropia de un magistrado internacional», denunció el procurador de la provincia de Buenos Aires. EFE