Montevideo, 3 oct (EFE).- El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) debería ser llamado a declarar en calidad de indagado sobre la liquidación de la aerolínea Pluna, dijo hoy a Efe Gustavo Salles, abogado que realizó este pedido ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ)

La situación surge respecto de las declaraciones públicas del exmandatario uruguayo en junio de 2015, cuando expresó que uno de los procesados del caso, el extitular del estatal Banco República (Brou) Fernando Calloia, no era el responsable de lo sucedido.

»No es Calloia el responsable, el responsable era yo en última instancia, como corresponde. Y lo dije públicamente. Entonces no se puede agarrar a Calloia como cabeza de turco», dijo en junio de 2015 Mujica.

A pedido de la defensa de Calloia, Mujica ya declaró en calidad de testigo y por escrito, algo que le es permitido por ser en la actualidad un senador de la República.

En ese sentido, Salles afirmó que es un error considerar a Mujica como un testigo sin responsabilidad, ya que es protagonista de la situación.

»El indagado es citado a declarar porque se cree hay algún tipo de incidencia en el nexo causal con el delito que se investiga», expresó Salles.

A su vez, sentenció que si bien debería ser citado como indagado, probablemente no vaya a suceder.

Tanto Calloia como el exministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo fueron procesados sin prisión en 2014 acusados de «abuso de funciones» por el caso de la quiebra de Pluna, aerolínea de bandera del país suramericano del que el Estado administraba un 25 % de las acciones en el momento de su liquidación, en 2012.

A Calloia se le acusa de tramitar el traspaso por 137 millones de dólares de los siete aviones de la exaerolínea Pluna a la empresa española Cosmo, una desconocida en el mundo de la aeronáutica que se presentó por sorpresa en la subasta.

El aval que Cosmo recibió del estatal Banco República (Brou) terminó en fracaso y con indicios, según dijo la Justicia, de que Calloia y Lorenzo cometieron «excesos sobre el marco legal de sus funciones», por lo que ambos acabaron dimitiendo.

Según medios locales que accedieron a la declaración de Mujica como testigo, el exmandatario dijo haber dado «lineamientos generales» para solucionar el tema» pero negó haber sugerido a Lorenzo que el Brou facilitara el aval a Cosmo.