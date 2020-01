Por Juan Andrés Garcia Pintos – Foro Rural

Comenzó diciendo Juan Andrés, este joven veterinario que “nació entre las ovejas” en los campos de Lavalleja y fue especialmente recomendado (a ForoRural) por productores a los que los ayudó a erradicar esta grave enfermedad de los lanares. Propone un plan de trabajo que combina una minuciosa revisación individual, un riguroso control de los tratamientos y un estricto manejo de los potreros e instalaciones. Sostuvo que “al año de trabajo no debería haber más de un 3% de animales enfermos”.

Primer revisación:

Es necesario sentar toda la majada, y revisar uno por uno detalladamente los cuatro miembros. Se realiza un despezuñado para una mejor visualización de lesiones, si bien hay corrientes que no recomiendan el despezuñado de toda la majada.

Se aparta a los animales en tres lotes, donde se identifica con color verde lo que se encuentra sano, con amarillo lo posiblemente curable y con rojo lo crónico o incurable.

Lote Verde (sanos): se realiza un baño podal preventivo para luego liberarlos a un potrero limpio previamente reservado, donde quedarán aislados hasta la siguiente visita, con el objetivo de garantizar su sanidad y minimizar las fugas.

Lote Amarillo (posiblemente curables): deberán pasar por el baño podal semanalmente y destinarlos a otro potrero aislado.

Lote Rojo (descarte): deben ser retirados del establecimiento lo antes posible, evitando posibles focos de contagio posteriores. Estos animales en muchos casos presentan lesiones muy evidentes (deformaciones o “abichados”), pero en otros, el animal no manifiesta dolor y aparentemente la pezuña se observa sana, pero portan la bacteria causante de los futuros focos infecciosos. En ocasiones, los productores han optado por aislar esos animales en un potrero exclusivo y alejado hasta esquilarlos o engordarlos, con extrema precaución de evitar fugas.

Segunda revisación:

Un mes después se realiza la segunda visita para dar el alta definitiva a los sanos (solo desfilándolos, sin voltearlos) y continuar con el tratamiento de los animales “amarillos”. Se puede usar el corral de vacunos u otro encierre disponible en el establecimiento. Los animales “amarillos” deben voltearse nuevamente para realizarles una segunda clasificación, identificando con color rojo los que han empeorado (para descartarlos), con amarillo a los que hay que continuarles el tratamiento porque no sanaron completamente y con verde a los que han sanado.

Tercera revisación:

Se deben revisar los animales “verdes” de la visita anterior, para darles el alta y juntarlos con los sanos, haciendo desfilar todo el lote posteriormente para observar cualquier síntoma (no es necesario sentarlos uno por uno). Se voltean los “amarillos” por última vez para realizar el loteo definitivo: pasan a sanos o se descartan.

Al año siguiente:

Un año después se vuelven a sentar todos los animales, de manera de corroborar el trabajo y tratar eventuales fugas, observándose resultados promedios de 1% de animales “rojos” y 2% de animales “amarillos”.

Las medidas a tomar con los lotes son las mismas que en el primer año.

Baño podal

Para lograr un trabajo ágil y efectivo, se debería disponer de un pediluvio de 20-30 ovejas de capacidad para cumplir con los tiempos. Debe tener un diseño tal que obligue a la oveja a sumergir las patas (sin bordes). Es fundamental respetar la concentración recomendada de producto y los tiempos recomendados (10-15 minutos). Los productos recomendados son el sulfato de zinc al 10%, el formol al 5% y la Oxitetraciclina en polvo al 10%.

Esta última ha resultado más efectiva que los productos tradicionales y es usada para los primeros tratamientos más importantes.

Se debe realizar un acondicionamiento semanal del baño, con una limpieza y un nuevo llenado, de manera de evitar cualquier inactivación de producto por causa de la materia orgánica, según el producto a utilizar.

Circuito de potreros e instalaciones

Como se trata de una bacteria que sobrevive hasta 15 días en el suelo, se debe diseñar un circuito para que los animales sanos nunca pasen por potreros y corrales donde hubo animales enfermos antes de ese período, a los efectos de evitar el contagio.

Cuánto se descarta

Oscila entre un 10 y un 15% en campos que vienen tomando medidas de control, hasta un 35% en majadas muy afectadas.

Es muy importante que el productor esté concientizado sobre este punto antes de comenzar.

Cuándo empezar

El mejor momento para comenzar el programa de erradicación es cuando no hay brotes importantes. Esto normalmente se da en veranos secos, cuando se pueden observar mejor las lesiones y obtener un mejor diagnóstico. De lo contrario, cuando se comienza durante un brote, se trabaja para cortar la propagación del mismo, minimizando las pérdidas y luego se encara el programa de erradicación. “El momento de empezar es ahora, que el productor no baje los brazos y no se deshaga de las ovejas. Las ovejas no tienen la culpa”

Claves

El productor debe estar dispuesto a eliminar el 10 a 35% de la majada durante el programa. La clasificación es compleja y debe hacerla un profesional con experiencia.El baño podal debe ser muy bien manejado para que resulte efectivo y no se inactiveDebe diseñarse la circulación de animales en instalaciones y potreros “descansados” para evitar el contagio.

La erradicación requiere del compromiso del productor y del personal de campo.