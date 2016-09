Días atrás, galenos dieron a conocer el mecanismo que rige en la atención en la emergencia del Hospital de Bella Unión. Los médicos Ana Clara Bonilla, Patricia de la Peña, Sebastián Viana y Juan Godoy informaron con detalles el funcionamiento de la puerta de emergencia del nosocomio cañero. El pasado 1º de setiembre finalizó el plan invierno, existiendo durante esa estación un galeno más de apoyo en emergencia.

Desde la fecha mencionada los usuarios que concurren a emergencia son atendidos por un solo médico de guardia que desarrolla su tarea durante 24 horas. Maneja una cifra diaria de atención de entre 80 a 90 pacientes. Además hay que sumar los pacientes que ingresan por la puerta lateral y que son traídos por la Policía, otros con orden judicial, accidentados, infartados, con urgencia grave, como así también los pacientes que se encuentra en observación, internados que están en sala, pacientes que requieren cuidados especiales.

El galeno debe coordinar los traslados de pacientes que requieren otra atención más especializada. En ese lapso de 24 horas el médico debe imperiosamente alimentarse, bañarse y demás. El mecanismo consiste que ante la llegada de un paciente a la emergencia, el mismo es anotado. Seguidamente personal de enfermería le realiza una evaluación al paciente, donde se obtienen datos de sus signos vitales como temperatura y presión, además de un cuestionario.

Una vez ello, se determina el grado de urgencia, estableciendo un color determinado para ese paciente, lo que se conoce como Triage. El color establece la prioridad en la atención. El color destinado establece qué paciente debe ser atendido a la brevedad y cuál puede esperar. A nivel médico el triage se utiliza para clasificar mediante colores la urgencia que amerita cada paciente en ser atendido. Permite identificar a los pacientes en situación de riesgo vital mediante un sistema estandarizado de clasificación.

TRIAGE 1 COLOR ROJO

El paciente debe ser evaluado y atendido de manera inmediata dado que su condición representa un serio riesgo para su salud. Se aplica en casos de paros cardiorespiratorios, apnea, quemaduras de la vía aérea, insuficiencia respiratoria severa, estatus convulsivo, intoxicaciones y hemorragias severas así como accidentados.

TRIAGE 2 COLOR NARANJA

El paciente debe ser evaluado y atendido en segundo orden de prioridad. Se aplica en pacientes con dolor severo, particularmente si se trata de personas mayores con factores de riesgo asociados con diabetes, cardiopatías o hipertensión arterial. También en personas con compromisos respiratorios, dolores de cabeza intenso y de comienzo súbito, compromiso de conciencia, signos de deshidratación en niños pequeños, hemorragia mayor.

TRIAGE 3 COLOR AMARILLO

El paciente puede esperar un tiempo razonable para ser atendido. Se aplica en personas cuya condición no implica un riesgo inmediato para su vida. Se aplica en pacientes con crisis hipertensivas, sin otros factores de riesgos cardiovasculares significativos. Hemorragias recientes pero que no están activas en el momento. Niños con saturación de oxígeno entre 90 % y 95%, convulsiones en pacientes epilépticos, vómitos persistentes en niños, TEC, fractura de cadera o alguna extremidad, heridas en niños que requieran suturacion con sedación, heridas abrasivas extensas.

TRIAGE 4 COLOR VERDE

En esta categoría caben todos los consultantes que no están en las categorías anteriores y que además de la atención médica requieren de un procedimiento diagnóstico terapéutico para su resolución. Por ejemplo, pacientes adultos con cuadros gastrointestinales, torsiones de tobillo, dolor de espalda, cuadros respiratorios simples o pacientes pediátricos con cuadros bronquiales obstructivos simples, aspiración con cuerpo extraño sin dificultad respiratoria, diarreas simples.

TRIAGE 5 COLOR AZUL

Son pacientes que requieren solo de la intervención del médico para el diagnóstico y resolución de su condición de salud, y que podrían haberla requerido en una consulta ambulatoria. Por ejemplo, pacientes adultos con cuadros de estados gripales, amigdalitis, picaduras de insectos, cuadros de angustia o requerimiento de recetas médicas por enfermedades crónicas, niños con dolores de oído, episodios de diarrea intermitentes, laringitis.

COLORES – TIEMPO DE ESPERA

Rojo (emergencia) – cero minuto.

Naranja (muy urgente) – 15 minutos.

Amarillo (urgente) – 60 minutos.

Verde (poco urgente) – 120 minutos.

Azul (no urgente) – 240 minutos.