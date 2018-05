Fútbol Sala definición

Y nos parece un buen dato, informar acerca de cómo se definen ambos compromisos de play offs, los que repetimos, clasificarán a los ganadores para disputar el cuadrangular final de Liguilla en ambas divisionales.

Se juega a un solo partido, si en los 40´ reglamentarios de juego el resultado es empate, se jugarán diez minutos de tiempo suplementario (alargue), dividido en dos tiempos de 5‘cada uno, en caso de persistir la igualdad, se pasará inmediatamente a la ejecución de tres remates por equipos desde desde el punto penal (corto) para decidir al ganador.

Detalles para el domingo Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temproada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisonales “A”, y “B”

Copa: “VJ Sunset”

Serie de play offs: (A un solo partido) Clasificatorio al 4ª lugar en Liguilla

Domngo 27 de Mayo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30,00 (Ingresan dos por $ 50,00)

Árbitros: (a designar)

Hora 20,00: G5 vs NACIONAL (“B”)

Hora 21,30: CEIBAL vs TIGRE (”A”)

Nota 1: Los partidos comenzaràn a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Nota 2: Ambos compromisos de play offs serán transmitidos en vivo, y en directo a través de la pantalla de Canal 4 Cable Visión Uruguay, y también por la emisora 1450 AM Radio Arapey