Sin dudas un gran partido, porque quizá no observamos un juego “vistoso” desde lo estratégico (de hecho no lo fue), no fue tampoco un partido táctico, y bien jugado, siempre hablando específicamente de la disciplina, eso debe quedar claro. Pero lo cierto es que ambos dejaron todo, cada uno con lo suyo, y dentro de un trámite que fue cambiante y parejo durante el trascurso de los 40´de juego, fue Ceibal quién al final estuvo más tranquilo y certero, a la hora de definir, por eso, y solo por eso el “Ceibo” se quedó con el partido, y ahora completó el casillero N° 4 para disputar el cuadrangular final de Liguilla por el campeonato en la divisional “A”, conjuntamente con los equipos de Universitario, Chaná, y Ferro Carril.

Y no nos gusta hablar de los que no están, o los que pudieran haber estado, porque si Tigre tuvo bajas obligadas importantes, también las tuvo Ceibal, y más allá de eso, también debemos decir que ambos rivales nos regalaron un partido interesante, entretenido, emotivo, y con un cierre realmente de “alquilar balcones”.

La alegría de Ceibal por la clasificación, y el gran mérito de Tigre, que en esta temporada se vino a la divisional de privilegio, y ya consiguió disputar esta chance de poder ingresar a la definición. Para destacar, el reconocimiento de Tigre a sus vencedores, y el comportamiento de ambas parcialidades, sin dudas anoche, otra fiesta del Fútbol Sala se vivió en el gimnasio del Club A. Universitario, siendo el preámbulo para lo que se vendrá el próximo fin de semana, con el inicio de ambas Liguillas.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “!B”

Copa: “VJ Sunset”

Serie de play offs: (Un solo partido)

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Público: 900 personas

Árbitros: David Argain – Ruben Ferreira (Bien)

CEIBAL (6): José Araújo, Agustín Ferreira, Matías Rossi, Cristian De los Santos, Nicolás Barrionuevo. (Inicial), Braian De los Santos, Benjamín Pereira, Damián De los Santos, Enzo Britos, Eduardo Lairihoy, Juan Ramón Nuñez, Bruno Da Silva. D. T: Marcelo Barrios

GOLES: Matías Rossi (2), Cristian De los Santos, Juan Ramón Nuñez (3)

TIGRE (5): Pablo Daneluk, César Silveira, Pablo Ré, Luis Ocampo, Facundo Laxague. (Inicial), Andrés Ferreira, Luis Furtado, Leandro Fraga, Daniel Midon. D. T: Cristhian González

GOLES: Facundo Laxague, César Silveira, Andrés Ferreira, Pablo Daneluk (2)

El mejor jugador de la cancha: Matías Rossi

El mejor de Tigre: César Silveira