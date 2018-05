Fútbol Sala

Llegó el día, será esta noche en el gimnasio de Universitario, cuando se defina el 4º lugar en ambas Liguillas, son dos Finales, no habrá mañana…todo dicho.

Y bueno, llegó el día esperado, no solo por estos cuatro equipos, sino también por todo el entorno de la disciplina, esta noche en el gimnasio del Club A. Universitario, se estarán llevando adelante los dos compromisos en serie de play offs (a un solo partido), para definir al cuarto equipo clasificado para disputar ambas Liguillas finales del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala temporada 2017 – 2018.

Al todo o nada para los cuatro equipos que serán protagonistas esta noche, la chance y/o posibilidad de “meterse”, nada más y nada menos, que en el cuadrangular final por objetivos diferentes, ya que en la “B” se jugará por el segundo ascenso de la temporada y en la división de privilegio por saber quién será el campeón de la temporada, así de simple.

Detalles para esta noche Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Copa: “VJ Sunset”

Serie de play offs: (Clasifica al 4º equipo para la Liguilla final en cada divisional).

Domingo 27 de mayo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 60.00

Árbitros: (a designar)

Hora 20.00: G5 vs NACIONAL (“B”)

Hora 21.30: CEIBAL vs TIGRE (“A”)

Nota 1: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Nota 2: Los partidos se podrán observar en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 4 Cable Visión Uruguay y también a través de 1450 AM Radio Arapey.