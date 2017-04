El 179º remate de Plazarural se hará los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de abril, desde el Cottage, incluyendo una nueva edición del Plaza Hereford

Con una inscripción que se destaca por su gran volumen y, al mismo tiempo, por la calidad de los ganados consignados, Plazarural anunció una oferta de unos 22.000 vacunos para su 179ª, instancia programada para los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de abril, con base de acciones en el hotel Cottage, en Punta Gorda (Montevideo).

El orden de ventas del remate que incluye una nueva edición de Plaza Hereford se definía al cierre de esta edición, no obstante ya se adelantó a El Observador que en cada jornada la actividad comenzará a la hora 9 en punto, por tratarse de una oferta muy grande.

Ricardo Stewart, presidente de Plazarural, comentó a El Observador que «en gran parte del país, durante estos últimos días, hubo una lluvia bastante favorable. Donde menos llovió fue en Florida y en San José, aunque los campos igual están buenos. En dos tercios del país el agua vino muy bien y eso mantendrá fortalecido lo que es la reposición».

En relación a la oferta de comida, añadió que «los campos están bien, siguen viniendo, estas aguas le vinieron muy bien a los verdeos tempranos».

«Vemos a la demanda actuando y con pedidos», complementó, considerando el escenario detallado.

Stewart dijo también que «en este remate hay una muy buena oferta, no solo en volumen, también en calidad, hay algunas liquidaciones parciales o totales que le agregan mucho interés y atractivo al remate, el tipo de ganado que aparece no es fácil de ver, es una oportunidad especial para los compradores».

Por otro lado, «estamos con la Plaza Hereford, se verá una fila de ganado de la raza muy buena, ganados muy destacados y en todas las categorías, ni que hablar en lo preñado, con prácticamente 4.000 vientres preñados; sin dudas es otro diferencial que tiene Plazarural para esta venta».

Los negocios en Plazarural se realizan, como es tradicional, con una financiación de 90 días para casi todas las categorías y de hasta 180 días para los vientres preñados, con la administración del Banco de la República. Los interesados en operar a crédito deberán gestionarlo con anticipación en cualquiera de las las oficinas del banco, se indicó.

Los lotes de la oferta y las condiciones del remate ya están publicados en la web de Plazarural:

www.plazarural.com.uy donde los interesados ya pueden realizar sus preofertas y, en caso de comprar, acceder a un 1% de descuento en los gastos del remate.

La actividad se transmitirá en vivo por televisión e internet, y se podrán realizar ofertas a distancia, llamando al teléfono 0800 8122 o a los celulares de los integrantes del consorcio, números que se publicarán en pantalla durante la transmisión del remate.

Como es clásico, a tono con los últimos adelantos tecnológicos, en los celulares, PC y tabletas se puede observar el catálogo ya mismo y se podrá seguir en vivo el remate, descargando la aplicación de Plazarural (desde App Store o Google Play).

CON TIEMPO PARA

PREOFERTAR

«Hay mucha gente de vacaciones, es verdad, pero con las facilidades tecnológicas que hoy tenemos ya está todo cargado en la web, se puede ver todo con tranquilidad y total comodidad por ejemplo durante el fin de semana para preparar los negocios, para preofertar, elegir los lotes… para el día del remate, en los tres días, operar con total facilidad y en un rato gracias a todo el sistema de comunicaciones que ofrecemos», concluyó el presidente de Plazarural en el marco de su anuncio del remate.