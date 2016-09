Como es clásico, en el marco de la Expo Prado, y teniendo en cuenta que es el marco ideal, Plazarural realiza el lanzamiento de sus remates con el auspicio de las sociedades de criadores de las diferentes razas.

El presidente del consorcio, Ricardo Stewart dialogó con EL PUEBLO indicando que en octubre se realizarán dos remates, el primero será con el Plaza Angus, el segundo será los días 25 y 26 con el Plaza Hereford y en noviembre será con el Plaza Braford.

LINDA OPORTUNIDAD

“Entendemos que es una linda oportunidad tanto para vendedores como para compradores ,estamos viendo que las sociedades de criadores están apostando y apoyando estos eventos, Plazarural también le pone mucho calor, estamos con los inspectores trabajando permanentemente dentro de cada raza para ir homologando los criterios y lograr los mejores informes posibles”.

Dijo Stewart que en ese sentido se está trabajando y mucho, pero “a veces nos da la sensación de que está faltando que los productores de cada raza acompañen este tipo de eventos, aporten sus ganados para que comparadores que quieran iniciar rodeos en la raza, accedan a ellos”.

El presidente del consorcio resaltó que además cuentan con todas las garantías, con la Sociedad de Criadores atrás , con el informe de los inspectores, y eso “es un valor agregado al ganado en sí, por lo que sería bueno que apoyen un poco en ese sentido”.

Es importante destacar que el nivel que aparece en estas pantallas tiene su plus y hay gente esperando estos eventos para poder hacerse de ganados, agregó.

En cuanto al balance del consorcio en lo que va del año, Stewart indicó que el consorcio viene bien, “venimos trabajando en equipo, en un año difícil igual estamos contentos, venimos con un pequeño crecimiento en cuanto a cabezas, mantenemos los 14 remates, 6 remates especiales de las razas, más algún remate especial que se hizo en el otoño. En ese sentido venimos bien, estamos muy contentos con la preoferta”.

A propósito de esta herramienta, comentó que desde el consorcio “tenemos que escuchar qué dice la gente, y ver qué podemos mejorar y trabajar. A veces escuchábamos que los gastos de comercialización para el comprador eran poquito altos y cuando hicimos Plazarural hace quince años, fue para bajar los costos. La verdad es que estamos en un país caro, moverse cuesta mucho y hay que pensar que para certificar un ganado, lo que no va a hacer el comprador es ir a ver el ganado, no va a ir una, dos o tres veces porque el ganado no le sirvió, eso tiene un costo y nosotros no lo podemos evitar, pero tratamos de minimizar y la respuesta a eso fue la preoferta donde es un ganar ganar”.

“Con esto, bajamos tiempos de televisión –que no es barato- salimos con el lote ya con una oferta y teóricamente eso nos tendría que agilizar el remate, y eso lo estamos volcando al comprador directamente con ese descuento del 1%. Por otra parte con eso, y pagando al contado está prácticamente haciendo el mismo negocio que un negocio en el campo, cuando en el campo tiene cero informe, cero garantía y de esta manera compra cómodamente por internet, por televisión o por teléfono porque ya estudió el catálogo, y puede hacerlo desde su establecimiento sin interrumpir su trabajo y esto es muy importante porque ¿cuánto cuesta dejar de desatender hacer comida, trabajar con el resto de los ganados, para comprar uno, dos o tres lotes?

No digo que sea poca plata, pero el hecho de operar de esta manera tiene un beneficio y el informe en sí tiene un beneficio enorme y un valor importante”.

“¿Qué es barato y qué es caro en estos casos?, es difícil de saber” dijo Stewart, pero hay que tratar de economizar lo más que se pueda y la preoferta es una herramienta que es un ganar ganar, cada día hay más adeptos, donde además se inscriben, quedan registrados, reciben el catálogo. Ojalá pudiésemos inventar alguna cosa para mejorar, pero no es fácil inventar cosas y más en un país que deja poca cintura”, expresó.