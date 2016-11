Con una oferta de 12.385 vacunos y 1.108 lanares, Plazarural realizará su 174º remate los días jueves 17 y viernes 18 en el hotel Cottage, incluyendo en esta ocasión la propuesta Plaza Braford. Ambas jornadas comenzarán a la hora 9.30; el jueves se ofrecerán los ganados de invernada y el viernes los ovinos y ganados de cría.

Al ser consultado por El Observador Agropecuario, el presidente de Plazarural, Ricardo Stewart, analizó que el mercado ganadero está en un momento interesante, porque los precios del ganado gordo empezaron a subir, sobre todo el del novillo.

Señaló que el volumen de ganados para este remate demuestra que hay menos oferta de reposición. Los campos están bien y con las recientes lluvias, que en algunos lugares fueron muy buenas y en otras justas, además de los días de sol y calor, hacen que los campos estén muy bien.

Comentó que si bien el peso de los ganados empezó a aumentar, aún están livianos, incluso hubo productores que tenían ganado inscripto para este remate y que prefirieron venderlos el mes que viene porque aún les faltan kilos. Por lo tanto, es un buen momento para los compradores, porque podrán comprar al kilo y aprovechar toda la ganancia de la primavera.

Los interesados ya pueden consultar los lotes, con los videos e informes de los certificadores en:

www.plazarural.com.uy, y acceder a todos los beneficios del sistema haciendo sus preofertas.

Como es tradicional, el remate se transmitirá por televisión cable, internet y redes sociales. La administración se hará a través del Banco República, con un plazo de 90 días para casi todas las categorías y de 180 días para los vientres preñados. Además estarán disponibles los planes financieros de la institución, que podrán extenderse hasta 4 años para las categorías de cría.

NUEVO BUSCADOR Y EL MERCADO

El vicepresidente de Plazarural, Alejandro Zambrano, anunció que en la web del consorcio quedó operativo un nuevo buscador que es de gran utilidad para encontrar los lotes que se ajustan a las necesidades de cada cliente. Allí se pueden buscar ganados por categorías, ubicación, departamento y por escritorio consignatario.

Sobre el mercado analizó que la primavera dinamizó los negocios de reposición, aunque esto no se refleja en los precios porque en muchos casos los ganados están más pesados y los negocios se realizan por kilo.

Agregó que el ganado gordo está con precios al alza, con algunos lotes de novillos que superan los US$ 3 por kilo en cuarta balanza y vacas que superan los US$ 2,75 por kilo.

Por otra parte destacó la excelente demanda de las empresas exportadoras de ganado en pie, no solo por terneros sin castrar sino también por hembras jóvenes.