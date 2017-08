Además del caso del vicepresidente de la República Raúl Sendic, el Plenario Nacional del Frente Amplio que se reunió el pasado lunes deberá analizar el caso de los siete ediles disidentes de Salto, caso que está en el archivo de ese organismo de la coalición de izquierdas y que aún no ha podido dilucidarse.

Se trata del caso de los tres ediles que fueron denunciados por el intendente de Salto, Andrés Lima, el pasado 9 de marzo de 2016, por adulteración de boletas en la Junta Departamental, y que tras esto presentaron la renuncia al Frente Amplio a los que se sumó una cuarta edil, la madre de uno de ellos.

El otro caso, es el de los tres ediles que se terminaron yendo de la fuerza política de izquierda en los últimos días luego de haber sido señalados como disidentes tras no acompañar la resolución de no votar la propuesta de que los ediles de Salto cobren un sueldo. Los mismos se manifestaron a favor de esta medida, fueron duramente cuestionados por el FA y ahora dijeron que renunciarán al partido pero no a sus bancas.