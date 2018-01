El pasado jueves en la oficina del MGAP

El presidente de SOFRILS Gustavo Alonso y productor lechero, luego de la entrevista mantenida con el ministro Benech el jueves último nos relató los hechos de la misma. ¨Con el ministro estaba toda la plantilla del Ministerio de Salto, Laura Allende, Mijail Pastorino, González, Martin Kuchman y Maximiliano Piedracuevas; todo el staff del ministerio lo acompañaba, también la gente del Plan Agropecuario, nos señaló.

Explicó el entrevistado que fue una invitación institucional que le hizo a Colonia Rubio y la que aprovechó para hablar del tema lechero aquí en Salto.

Por el lado nuestro, estaban los de la Colonia Rubio, Marcelo Kolln y dos productores más, por el lado de SOFRILS toda la directiva, Azanza, Ambrosoni, Zappaccini, Cabrera y yo¨.

¿Cuáles fueron los problemas de la cuenca que le señalaron?

Los temas que le señalamos es que estaban cayendo los productores lecheros; productores que remitían a INDULACSA seguían cayendo de a poco y que no se visualizaba una salida a corto plazo porque el endeudamiento los estaba desfinanciando. No iba a crecer la cuenca, sino que tiende a desparecer parte de la cuenca de Salto.

Dejó bien claro que estamos en un país recontra caro, el tema combustibles no lo puede tocar, en el tema de energía eléctrica nos va a alargar ese subsidio que se venía dando por tres meses más, y no mucho más, y después un crédito por microfinanzas bajando la lupa, más a los pequeños productores que a los grandes.

Y que el lunes (mañana) iban a anunciar medidas que hoy no las podía revelar. Poco, poco. Nosotros tampoco fuimos a proponer, sino que fuimos a escuchar y lo que hicimos fue darle un diagnóstico de cómo está la cuenca acá en Salto, las dificultades que eran entendibles.

¿Sobre INDULACSA, se manifestó?

Lo único que dijo que esa gente viene a hacer negocio y si no le cierra el negocio se mandan mudar, a diferencia de la Cooperativa Conaprole y de la planta Pili que son de acá. Poco y nada. Nosotros tampoco queremos interferir con los autoconvocados. Lo único que hicimos fue diagnosticarle cómo está el sector lechero acá de Salto y nada más que eso.

¿Qué conclusión sacan de esta entrevista?

Salimos casi con lo mismo que con lo que fuimos. Hubo un puntillazo de SOFRILS. Era más que nada diagnosticarle cómo estaba la cuenca. Después el tema del clima, como estaba afectando a los cultivos y a la producción de leche. Que pertenecemos a la Intergremial, de Productores de Leche que en este encuentro no estábamos representados y está la Asociación Nacional de Productores de Leche. Se le planteó una devolución de impuestos de la exportación de lácteos, el 1,25%, redondeamos por ahí. Más que nada fuimos a escuchar, porque fue una invitación institucional, como se encontraba en Salto, por el tema de la jornada de riego prevista para el pasado viernes en la Agronomía.