SELECCIÓN ARGENTINA:

La Asociación del Fútbol Argentino publicó los 31 nombres que tendrán su oportunidad en los amistosos ante Irak (11/10) y Brasil (16/10) en Arabia Saudita.

Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Roberto Pereyra y Rodrigo de Paul son las novedades.

De esta manera se da el regreso del defensor del Manchester City, jugador de la “vieja camada”, siendo uno de los pocos que queda.

Lionel Messi no fue citado y seguramente vuelva para la Copa América 2019. Sergio Agüero, Angel Dí María y Ever Banega son jugadores que están pasando un gran momento, pero no están en la consideración del nuevo director técnico.

LOS 31 CITADOS:

Goleros: Sergio Romero, Franco Armani y Gerónimo Rulli

Defensores: Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Germán Pezzela, Alan Franco, Nicolás Tagliafico, Fabricio Bustos y Renzo Saravia

Volantes: Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul, Franco Vázquez, Rodrigo Battaglia, Franco Cervi, Marcos Acuña, Maximiliano Meza, Exequiel Palacios.

Delanteros: Gonzalo Martínez, Giovani Simeone, Lautaro Martínez, Mauro Icardi, Cristian Pavón, Ángel Correa y Paulo Dybala.