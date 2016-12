La Liga no descansa, ya se decidió un período especial de pases para antes de que la competencia retorne su actividad allá por inicios de febrero 2017

Y sin dudas que esta otra noticia que surge en las últimas horas, y la Liga Salteña de Fútbol Sala ya informó a los delegados de cada uno de los equipos participantes de la competencia en esta temporada 2016 – 2017 de la disciplina en el torneo local.

Ya quedó establecido que para antes de que la actvidad se retome, allá por fines del mes de enero, principios de

febrero de 2017, se estará realizando un período de pases especial, previo al inicio del torneo Clausura (segunda rueda), donde los jugadores que así lo decidan, podrán cambiar de camiseta para lo que resta del campeonato.

En este caso , el período de pases especial vale para todos, o sea que también se decididó que el mismo (periodo de pases), se habilitará para todos los jugadores en ambas divisionales indistintamente, o sea que un jugador de la “A” podrá solicitar transferencia para un equipo de la “B”, y por ende, uno de la divisional de ascenso podrá pasar a defender un equipo en la divisonal de privilego, así de simple, así de sencillo.

Dicho período especial de pases durará tres o cuatro días, y el mismo se estará realizando en fecha que informará oportunamente la dirigencia de la Liga Salteña de Fútbol Sala, ya que también es casi un hecho que el campeonato se retome en la primera semana del mes de Febrero de 2017, con la disputa de la octava fecha en la divisional “B”, y con el partido pendiente por la quinta fecha (Apertura) entre los equipos de Universitario vs Ferro Carril F.C por la divisional “A”.

Lógicamente estaremos informando en ediciones futuras, acerca de los rumores que ya nos hemos enterado, acerca de algunos jugadores que ya tendrían decidido el cambio de camiseta a partir de la segunda rueda ( con alguna sopresa incluida) de campeonato. Por lo que tenemos entendido, aquel jugador que solicite transferencia ahora, ya no podrá hacerlo despué, si es que se decide otro período de pases previo a la serie de semifinales de competencia, pero de todas formas, esta noticia es extraoficial, y no existe nada concreto aún, acerca de que si este será el único período de pases especial de la temporada, o el primero de otro que se podría estar llevando a cabo más adelante, habrá que ver qué decide la dirigencia, en forma conjunta con los delegados de los equipos participantes en futuras reuniones del Consejo de Liga, todo por verse.