En otro caso, una mujer fue a sacar un préstamos y ya habían operado a su nombre

Luego de haber vivido dos casos de rapiña en la noche anterior, la Policía buscó desde el viernes con énfasis, a los autores de estos hechos, los cuales están armados y se consideran peligrosos, pero no pudo dar con los mismos. Aunque sospechan que se trataría de dos delincuentes que están ocultos en una guarida de la zona sur de la ciudad.

Esperan que los mismos puedan cometer otro hecho de esta naturaleza en las próximas horas y eso genera una honda preocupación entre los comerciantes de la ciudad.

En otro casos, una denuncia por un caso de estafa y algunos adolescentes fueron detenidos por haber cometido un hurto en un comercio.

ESTAFA

La denuncia vino por parte de una mujer mayor de edad que, concurrió a una empresa financiera a solicitar un préstamo, donde le comunicaron que ya tenía otro préstamo solicitado para un masculino, manteniendo una deuda de $15.000, por lo cual pasó al Clearing, ya que la persona mencionada nunca pagó, respondiendo que no conoce a la misma y nunca salió de garantía ni firmó ningún papel. Investiga Unidad de Investigaciones.

MENORES DETENIDOS AL HURTAR EN COMERCIOS CÉNTRICOS

En otro caso, un hombre mayor de edad, en representación de un local comercial que está ubicado en la zona del Centro, manifestó que, próximo a la hora 16:30 horas, la encargada le comunicó que tres mujeres y un hombre habían hurtado unos desodorantes del comercio, retirándose, observando que ingresaron a otro comercio, comenzando a sustraer cosas desde un exhibidor de golosinas; concurriendo junto con los guardias de seguridad, alertaron a la empleada, preguntándole a una de las mujeres por los desodorantes que habían hurtado del primer comercio, respondiéndole que se los devolvía sino realizaba la denuncia, porque sino su madre iba a ir presa. Se solicitó la colaboración a personal del PADO que cruzaba por el lugar en el momento.

Puesto el hecho en conocimiento de la Justicia, se dispuso que “los menores se trasladen a investigaciones y sean entregados a sus responsables legales. Se notifique a los responsables legales de los menores de más de 13 años que concurran el próximo día lunes 4 con el menor involucrado y representante legal, presentarse en Fiscalía Penal en calle Artigas 718, se labre acta a los aprehensores y víctimas, testigos del evento, queden incautadas la totalidad de los objetos en el Departamento de Investigaciones, profundice la investigación referente a los demás objetos y recabe registro fílmicos, relevamiento de Policía Científica.

RAPIÑA A SUPERMERCADO

Por otro lado, la Policía remitió información oficial sobre las rapìñas ocurridas el pasado jueves a la noche, de las cuales aún no tienen personas detenidas en relación a estos hechos.

En el primer caso, el personal policial fue derivado por el Centro de Comando Unificado a la calle José Pedro Varela y Forteza, donde está ubicado el Supermercado San José, entrevistándose allí con un hombre mayor de edad, quien manifestó que sobre las 20 horas de la noche del jueves, en momentos en que se encontraba en la oficina, un empleado le dio aviso de que dos individuos, portando armas de fuego y efectuando dos disparos, estaban asaltando las cajas, tomando el dinero de la primera que estaba próximo a la entrada y dándose a la fuga, desconociendo el monto hurtado.

Por datos recabados con testigos presenciales del hecho, la Policía pudo establecer que los autores eran cuatro individuos, dos de ellos aguardaban afuera del local en dos birrodados, y los otros dos ingresaron con armas de fuego mediante gritos y disparos hacia el techo, dirigiéndose a las cajas y exigiendo la entrega del dinero, a lo que se accedió, tratándose de la suma siendo aproximada de $ 20.000, luego, se dirigieron a la otra caja intentando abrirla, y al no lograrlo, empujaron al cajero, provocándole la caída, retirándose del lugar. Investiga Unidad de Investigaciones.

TENTATIVA DE RAPIÑA EN PANADERÍA

Además, se registró el caso de una tentativa de rapiña en una panadería. Allí una mujer mayor de edad, empleada de un local comercial ubicado en barrio Ceibal, manifestó que, próximo a la hora 20:10 del día jueves, se encontraba sola detrás del mostrador, cuando llegó un masculino en moto, ingresando mediante amenaza con arma de fuego, dijo: “es un atraco” y, a posteriori, realizó un disparo hacia el techo, impactando en un tubo de luz, manifestando: “no hay nadie”, subiéndose inmediatamente al birrodado, dándose a la fuga. Investiga Unidad de Investigaciones.