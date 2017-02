A solicitud de la Jefatura de Policía de Río Negro, la Jefatura de Policía de Salto hizo saber a los simpatizantes del fútbol salteños que vayan hoy a Fray Bentos para ver la final de la categoría sub 18 del torneo de OFI, cuáles serán las medidas que regirán en el estadio de Fray Bentos.

Al respecto se señaló: se comunica a los simpatizantes salteños que concurrirán el día de mañana (por hoy) domingo 19/02 a la final del Campeonato Nacional de Selecciones de OFI Categoría Sub 18 a disputarse en el Estadio Liebigs de la ciudad de Fray Bentos las medidas de seguridad dispuestas:

El horario de apertura de las boleterías será a la hora 20:00 y el público visitante se destinará a ocupar la tribuna sureste.

Se realizarán los controles habituales al público que ingrese al estadio (registro personal y de bultos, prueba de espirometría, etc.). No se permitirá el ingreso con elementos contundentes, bebidas alcohólicas, fuegos artificiales de ninguna clase y otros que la autoridad entienda pertinente.

ARREBATO EN ZONA CÉNTRICA

Una mujer mayor de edad denunció que en la tarde del pasado viernes en momentos que llegaba a su domicilio fue sorprendida por un masculino quien le arrebató su cartera de color blanco conteniendo celular Iphone 5 color blanco con forro de color rosado, un par de lentes de sol y un monedero de color negro con U$S 100, $ 1.000 y documentos varios, dándose a la fuga, subiéndose a una moto que lo aguardaba en el lugar con otro masculino. Investiga Seccional 1ra.

OTRO MOTOCHORRO EN ACCIÓN

Una mujer mayor de edad denunció que en la tarde de ayer en momentos en que se encontraba en la parada de ómnibus de calle 18 de Julio y Vilardebó fue sorprendida por un masculino que descendió de una moto y le arrebató su cartera conteniendo $ 1.300, un celular marca Nokia y un llavero, dándose a la fuga en dicho birrodado. Investiga Seccional 1ra.

VIOLENCIA

DOMÉSTICA

Una femenina mayor de edad denunció a su esposo con quien la relación es variable debido a que este es de carácter variable y en momentos la agrede verbalmente con el más bajo vocabulario, en la noche de ayer discutieron y este comenzó a insultarla y denigrarla, además la amenazó con matarla.

Solicitó el retiro del hogar de su esposo y prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.