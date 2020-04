Todo comenzó con ajuste de cuentas ocurrido el pasado fin de semana, en el que la Policía cree hasta ahora, que el autor sería un ex funcionario policial que está vinculado, según ellos, a casos relacionados al tráfico de drogas.

Pero por el momento, el individuo quedó desvinculado de la investigación ya que la justicia no pudo comprobarle un nexo causal que establezca un vínculo entre su persona y la banda que fue desbaratada el lunes, cuando de 11 personas que habían sido procesadas, entre ellas el sujeto de marras, 7 fueron formalizadas, entre ellos un adolescente remitido al INISA.

Los mismos estaban liderados por una mujer del barrio Don Atilio, que también fue formalizada, la que a su vez estaba enfrentada con otra gavilla del mismo barrio, que se dedicaba a la venta de drogas y que disputaban una guerra por territorio con los individuos que el pasado fin de semana fueron capturados en Bella Unión y que hoy están en la cárcel.

Luego que la Policía lograra frenar a una de las bandas más peligrosas de la ciudad, que hasta se sospecha podían haber incursionado en el sicariato, pusieron sus ojos en este otro grupo que había estado enfrentado con ellos y entre quienes habían salido varias personas heridas de bala de estos violentos choques.

Para la Policía la preocupación radica en la cantidad de armas que manejaban ambas bandas y estos grupos de delincuentes, que en reiterados casos, cometían delitos con revólveres que hasta en muchos casos tenían mayor poder de fuego que la propia policía.

Ahora están investigando si el funcionario policial realmente está vinculado al ajuste de cuentas ocurrido el pasado fin de semana en el barrio Don Atilio, donde una persona permanece internada por haber sido baleado.

«A lo que no hay circulante en la calle y les cuesta también vender drogas, han salido cobrar deudas viejas y como quienes les deben no tienen dinero, ellos los intiman de esa manera, baleándolos», expresaron fuentes de la Policía a este diario.