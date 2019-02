Estiman que fue en venganza por alguna medida adoptada con un recluso

La Policía trabaja sobre una línea de investigación específica en relación al atentado a balazos sufrido por la directora de la Unidad Nº20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (ex Cárcel Departamental), María de los Ángeles Machado.

El hecho ocurrió el viernes por la noche y en el momento de ocurrido en su casa de la calle Colón al 800, no había nadie en el interior de la finca. Machado se encontraba en ese mismo instante en el centro penitenciario, debido a que había habido un corte de luz por la falla de un generador eléctrico y estaba tratando de resolver ese tema.

Pero de pronto fue alertada por vecinos de la zona, de que dos delincuentes llegaron en una moto sin chapa matrícula, con cascos protectores colocados y dispararon cinco veces hacia el interior de la vivienda, donde afortunadamente no había nadie, por lo tanto los posibles daños fueron todos materiales.

Al ver esto, los lugareños se comunicaron de inmediato con Machado y le comunicaron de la situación. Hasta el lugar concurrieron móviles policiales y la situación determinó el alerta de las autoridades que de inmediato le asignaron custodia policial personal para su desplazamiento.

Desde entonces, la policía analiza las cámaras de seguridad que hay instaladas en esa zona de la ciudad, con el fin de obtener más datos sobre la personalidad de los delincuentes que amenazaron a la jerarca con esos disparos.

Estiman que puede tratarse de una venganza por medidas adoptadas por la funcionaria contra determinadas personas que se encuentran alojadas en la cárcel o por algunas otras que por presentar determinados problemas han sido trasladados en los últimos tiempos.

“NO tenemos nada específico para informar sobre esta situación, lo que sí podemos decir es que se viene trabajando intensamente para lograr determinar quiénes fueron los autores de este hecho, aunque ya contamos con algunas informaciones que pueden ayudarnos a determinar algunos elementos con los cuales manejarnos”, informó ayer a EL PUEBLO el comisario Giovanni Bacci, vocero de la jefatura de Policía de Salto.

Si bien dijo que no hay datos concretos, señaló que el problema que determinó esta amenaza seguramente sea por algún descontento generado en el centro de reclusión, contra la funcionaria mencionada.

“No podemos permitir de ninguna manera este tipo de amenazas ni de agresiones y vamos a trabajar para poder terminar con estas cosas, hay que capturar a los autores del caso y dar un mensaje claro de que no se puede agredir a ninguna persona de esta manera”, advirtió el comisario Bacci.

Machado sigue trabajando todos los días en su cargo, con la custodia pertinente y hasta el momento no ha dejado de estar en los lugares que requiere el compromiso de su función.