Una serie de robos se registraron en las últimas horas, entre las denuncias está la de una capilla de la Iglesia Católica en las inmediaciones del barrio Huracán, al tiempo que una persona que protagonizó un siniestro de tránsito resultó con diversas lesiones. También hubo un caso de violencia doméstica que fue denunciado.

VIOLENCIA

Un caso de violencia entre padre e hijo termina siendo denunciado ante la Policía por parte de una mujer. Sobre el caso ya había pedido de medidas cautelares para apaciguar el asunto.

Según la información remitida desde la Jefatura, el personal policial debió concurrir hasta una vivienda al haberse presentado un problema familiar entre padre e hijo, quienes se habrían tomado a golpes de puño.

La denuncia provino de la madre y el menor, la cual dijo que no es la primera vez que ocurre este hecho, y declaró que ya se había dispuesto hace unos años atrás una serie de medidas cautelares.

Por tal motivo, la denunciante solicitó el cese de agresiones, y que se abstenga de toda conducta agresiva. Intervino Violencia Doméstica y de Género.

OTRO CASO

En otro hecho, una mujer mayor de edad denunció a su concubino con cual mantiene una relación desde hace aproximadamente tres años, manifestando que es agredida en forma verbal y física por el mismo y que el sujeto ha cometido el mismo acto en diferentes oportunidades.

Por tal motivo, solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación del mismo hacia su persona y domicilio. Intervino en el caso la Unidad de Violencia Doméstica y de Género.

FUE LEVE

Una mujer mayor de edad circulaba por la calle Yatay y al llegar a Catalán en la moto matrícula HLC 374, que manejaba fue colisionada por un motonetista, quien cayó al pavimento, se levantó, insultó y se retiró del lugar.

La conductora resultó con traumatismo de mano derecha y fractura de cuarto dedo. Consultado el magistrado dispuso que la víctima sea vista por el médico Forense, el relevamiento fotográfico del vehículo y que se localice a la contraparte.

PUROS ROBOS

En uno de los casos, una mujer mayor de edad denunció que en la noche de ayer se retiró de su finca que está ubicada en el barrio Horacio Quiroga y al regresar en la mañana de ayer constató el hurto desde el interior de la vivienda, de un acolchado de color azul con flores blancas de dos plazas, varios cubiertos (cucharas, tenedores, cuchillos), una daga de 30cm, documentos varios, una radio de bolsillo de color gris, joyas varias, dos relojes, uno de hombre y otro de mujer, ropas varias y un surtido (8 litros de aceite marca Condesa, 10 paquetes de fideo de 500grs y 2Kg de harina). Investiga Seccional 3ra.

En otro hecho, una mujer mayor de edad denunció que en la madrugada del martes personas extrañas desde el fondo de su finca, ubicada en el barrio Patulé le hurtaron dos garrafas de 13 kilos llenas de color dorado.

OTRO CASO

Una mujer mayor de edad denunció que se encuentra al cuidado de la casa de su padre, la que está ubicada en el barrio La Humedad, ya que este no se encuentra en el departamento y en la mañana de ayer al concurrir al lugar, constató que la puerta del fondo se encontraba dañada y notó el robo de una garrafa de 13 kgs. de color verde.

En tanto la dueña de un comercio del barrio Salto Nuevo constató la falta de ocho gorros con visera de diferentes colores que se encontraban en un mostrador.

Al tiempo que el dueño de un comercio que está en la zona portuaria, escuchó ruidos en el techo por lo cual salió hacia el fondo de la casa, divisando a un sujeto que pretendía hurtar un casillero de cerveza y al percatarse de su presencia se dio a la fuga no logrando su cometido.

NI LA IGLESIA

En otro caso, una mujer mayor de edad denunció que en la tarde de ayer al concurrir a la Capilla Nuestra Señora de Fátima, que está ubicada en la esquina de la calle Cervantes y Morquio, constató el daño de las rejas de dos ventanas, una de las cuales fue arrancada de la pared, ambas ventanas también resultaron dañadas y el candado de la puerta principal al cual no lograron abrir, hurtando un ventilador de pie, una jarra eléctrica y varias ropas.

Y un celular también fue robado a una mujer, la que denunció que en la tarde del lunes su hija dejó su celular marca Samsung J5 en el salón de clases de un centro educativo de la zona sur al cual concurre saliendo al recreo y al regresar constató la falta del mismo. Investiga Seccional 3ra.