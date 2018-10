ROBARON EN FINCA DE BARRIO PARQUE SOLARI

Un hombre denunció que ayer a la hora 4:30 de la madrugada constató en su domicilio ubicado en la calle Diego Lamas al 1600, en la zona del barrio Parque Solari, la falta de un casco protector de moto, marca LS2, de color verde, y un manojo de llaves, agregando el denunciante que, aparentemente, la puerta del fondo de la finca habría quedado abierta. Avaluó el perjuicio en $ 2.500. Investiga Unidad de Investigaciones.

INGRESARON POR UNA VENTANA QUE NO TENÍA VIDRIO

En la pasada jornada, una persona denunció que a las 6:00 de la mañana de ayer sábado, constató en el domicilio de Avenida Manuel Oribe S/Nº, en la zona del barrio Artigas, que mediante una venta, la cual no posee vidrio, personas extrañas ingresaron al interior de la finca, hurtando veinte fundas de refrescos de 3 litros cada una. Avaluó el perjuicio en $ 3.000. Investiga Unidad de Investigaciones.

HURTO DE VEHÍCULO

El viernes sobre las 12:00 del mediodía, el personal policial concurrió a calle Brasil entre calles 1º de Mayo y Dr. Arregui, por un hurto de un vehículo. En el lugar, un masculino mayor de edad manifestó que, a la hora 10:30, dejó estacionada la motocicleta marca Yumbo, modelo Max, matrícula HIK-172, de color azul, con las llaves de encendido puestas, y a los 5 minutos, al ir a ocuparla, se percató que la misma le había sido hurtada. Avaluó el perjuicio en US$ 300. Investiga Unidad de Investigaciones.