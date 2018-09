Mario Cheppi. OFI tiene al nuevo presidente

En su discurso de asunción, el nuevo Presidente Mario Cheppi, agradeció a quienes han hecho el aporte para el crecimiento de OFI. Detrás de muchos hombres que son los componentes de la Organización, hay mujeres -madres, hermanas, esposas, que son las que sostienen el crecimiento. También a sus amigos que han llegado a darle su apoyo.

********

Desde los colegas de Florida Fútbol en su página web, el rescate de algunos tramos de la exposición del nuevo presidente de la Organización del Fútbol del Interior, ungido en la víspera, tras desarrollarse en Minas el Congreso Elector. Mario Cheppi expuso que »Vengo de la Confederación del Litoral, nacido en Algorta y adoptado por la ciudad de Young, y que todo saldrá adelante con el poyo de las ligas, las confederaciones y los simpatizantes. Quiero hacer un homenaje y reconocimiento a los que durante 72 años, han llevado adelante a OFI de gran respeto y de buenos hombres . Para los que se fueron para no volver, recordarlos con mucho cariño, para los que se fueron y están entre nosotros, les decimos que van a ser siempre de nuestro equipo, me refiero a dirigentes, a funcionarios y ex funcionarios».

«QUE NOS INVOLUCRA A TODOS»

«Tenemos que seguir esta ruta, la ruta que empezaremos hoy mismo, los invito simbólicamente a funcionarios y dirigentes, pongámonos una sola camiseta, si me permiten el color celeste que nos involucra a todos. Que en el pecho diga OFI y en la espalda, que signifique Optimismo, Familia, Integración. Señoras y Señores, tenemos muchos desafíos, mucho trabajo para hacer, los invito a todos para hacerlo con paso firme, paso sereno, pero en los momentos dificiles, nunca la unidad quede por el camino.