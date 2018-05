Es seguro que para quienes han convivido y conviven con el sentimiento-pro Salto Nuevo….¡este día no es un día más!

Ocurre que la entidad albiverde, al sur de la planta urbana, llegando a los 75 años de vida. Aquel 18 de mayo de 1943. Los años que fueron discurriendo y la épica historia de Salto Nuevo que se prolonga.

Saben sus dirigentes, saben sus hinchas, han sabido sus tantos pasionales en el tiempo, que para Salto Nuevo…. nada ha resultado accesible.

Desde lo deportivo a lo social, aventuras de creación y búsqueda para que el fuego no se apague. Y el fuego está ahí.

En tanto las evocaciones serán puntuales y desde VALENTÍN “Pilo·” POZZI una manera de acumular a todos los labradores de la causa albiverde.

Afloran en la memoria las campañas de 1964 y 1974, dos equipazos para no archivar, mientras que sobre finales de la década de los 90, el equipo se metió generoso, con el fin de alcanzar la recompesa campeona.

Este año en tanto, potenciando todo el hacer en su cancha, que legalmente pasó a incorporarse a su capital.

DESDE EL “PILO” Y TODOS

Que el escenario recoja el nombre de “Pilo” Pozzi, un acto de justicia en el tiempo no tan lejano, cuando Demócrito “Peluco” Silva ejercía la presidencia. En el 2016 a su vez, el protagonismo de Salto Nuevo y su acceso a la liguilla. Postergado en el 2017, ahora la misión de retornar a la escena de los más aptos.

Con Javier Suárez en el mando y la plana que suma, mientras un sueño no se arrincona y gana espacios de vigencia: la unidad del barrio, con el club como uno de sus ejes vitales, mientras esa hinchada de la entonación por siempre, sabrá del canto guerrero: por su Salto Nuevo….una vez y otra.

¡Cómo 75 veces! Honor a ellos. Los quijotes del sur….

-E.J.S-