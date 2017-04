Estudiantes de la UdelaR podrán emitir su escolaridad por internet

La página web www.be delías.edu.uy permanece inactiva desde ayer y continuará así hasta mañana jueves 20 a la hora 8. Esto se debe a que el sistema informático de gestión de bedelías, instalado en los servicios de la Universidad de la República desde hace 20 años, está siendo reemplazado gradualmente para dar lugar al nuevo Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza (SGAE).

Durante ese lapso algunas bedelías prestarán atención a los estudiantes personalmente, como es el caso de Salto, mientras que otras permanecerán cerradas.

En el desarrollo del SGAE viene trabajando un equipo de más de 30 técnicos del Servicio Central de Informática Universitario (Seciu), desde hace casi tres años. Ahora en abril se instalará la cuarta etapa del sistema, de las cuales ya se implementaron dos en 2015 y una en abril de 2016, pero los cambios se verificaron más que nada en el trabajo interno de Seciu y en las bedelías.

A partir del 20 de abril, los estudiantes no verán más la «página verde» de bedelías, sino otra con viejas y nuevas funcionalidades. Esta fase de la transformación está integrando la parte del sistema que se aplica a la gestión con el ámbito de la web y «eso genera un cambio bastante grande de tecnología, de estructura. Si bien hay cosas que no se visualizan para afuera, internamente hubo que hacer mucho trabajo para llegar a esto», explicó al Portal de la UdelaR la directora de Seciu, Mirta Podestá.

El SGAE contempla la existencia del estudiante único, es decir, un estudiante de la Universidad y no de una facultad, y se adapta a conceptos como movilidad horizontal, flexibilización de planes de estudio, y la opción de cursar materias en cualquier facultad dentro de ciertas reglas, sin necesidad de hacer reválidas. También se adecua a la creditización, «que hace años que está instalada pero no todo el mundo llevaba con el sistema anterior».

El nuevo sistema también acompaña la existencia de los Ciclos Iniciales Optativos y de los ciclos iniciales en carreras.

FINALIZARÍA EN EL 2018

Para el SGAE, Seciu está utilizando una estrategia de salida diferente a la de otros sistemas informáticos instalados en la UdelaR. Con el nuevo Sistema de Gestión, la estrategia fue salir en toda la Universidad a la vez, pero no con todo el sistema pronto, sino gradualmente incorporando funcionalidades nuevas. Todos los servicios pasan a utilizar el mismo módulo del SGAE en el mismo momento. El Seciu resolvió organizar los cambios en seis etapas y se espera que todo el proceso finalice en 2018. Hasta tanto, en la gestión interna permanecerán funcionando los dos sistemas.

ESCOLARIDAD VÍA

WEB Y CLAVE ÚNICA

Entre los cambios que se incorporan en esta etapa, se destaca la posibilidad que tendrá el estudiante de emitir su escolaridad web. Por el momento no tendrá valor para realizar trámites, en ese caso habrá que pedir una escolaridad firmada en bedelía, pero ya se está trabajando para evaluar si en el futuro es posible emitir una escolaridad web que cuente con un código de validación.

Otra de las funcionalidades es la clave única del estudiante en la UdelaR. Hoy el estudiante que entra en dos facultades tiene una clave por cada una, es decir, con la misma cédula el sistema tiene dos usuarios diferentes. Ahora el estudiante va a tener una única clave para trabajar en este y en todos los sistemas de la Universidad, como el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) o el Sistema Integral de Administración de Personal. El trabajo de unificación alcanzó a todos los estudiantes, tanto activos como inactivos que han estado en el sistema de bedelías desde el comienzo.

Todas las etapas de instalación del nuevo Sistema de Gestión implican un trabajo de actualización, sincronización y control, tanto en Seciu como en los servicios. Los responsables del desarrollo del SGAE en Seciu son Gabriela Luján, Rafael Camejo, Mariela de León y Mariela Grassi, de las divisiones Sistemas, Soporte Técnico de Infraestructura, Sistemas en Producción, Definición y Control de Calidad.