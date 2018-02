El pasado lunes mucho se recordó, en medios de comunicación de todo el mundo, un nuevo aniversario del fallecimiento de Julio Cortázar, el escritor genial, el maestro casi insuperable de la narrativa fantástica y del humor inteligente que el lenguaje permite, guía insoslayable para tantas generaciones.

Como homenaje, compartimos hoy con los lectores de EL PUEBLO un texto no demasiado conocido, escrito por el narrador mexicano Juan Rulfo y que (en un juego con el cuento de Cortázar “Queremos tanto a Glenda”) es titulado “Por eso queremos tanto a Julio”. Es el siguiente: Lo queremos porque es bondadoso. Es bondadoso como ser humano y muy bueno como escritor. Tiene un corazón tan grande que Dios necesitó fabricar un cuerpo también grande para acomodar ese corazón suyo. Luego mezcló los sentimientos con el espíritu de Julio. De allí resultó que Julio no solo fuera un hombre bueno, sino justo. Todos sabemos cuanto se ha sacrificado por la justicia. Por las causas justas y porque haya concordia entre todos los seres humanos. Así que Julio es triplemente bueno. Por eso lo queremos. Lo queremos tanto sus amigos, sus admiradores y sus hermanos. En realidad, él es nuestro hermano mayor. Nos ha enseñado con sus consejos y a través de sus libros que escribió para nosotros lo hermoso de la vida, a pesar del sufrimiento, a pesar del agobio y la desesperanza. Él no desea esas calamidades para nadie. Menos para quienes saben que, más que sus prójimos, somos sus hermanos. Por eso queremos tanto a Julio.

Juan Rulfo