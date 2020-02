«Me voy el 8, pero vuelvo en julio», gritó al finalizar el acto de lanzamiento de campaña ayer por la noche en el barrio Cerro, el intendente de Salto, Andrés Lima, anunciando su campaña por la reelección. Frente a un numeroso público y una veintena de dirigentes políticos de varias listas que lo acompañaban, el jefe comunal sostuvo que «irá por 5 años más para lograr el Salto que queremos, por el que nos sentimos orgullosos», frente a una muchedumbre que lo ovacionó. El intendente tiene una semana más en el cargo y luego se abocará por completo a la elección departamental del 10 de mayo.

Andrés Lima largó con un acto anoche, los blancos rompen con la polarización y Gonzalo Leal dio a conocer sus suplentes

Colorados votan sus candidatos a la Intendencia y despejan el panorama camino a las departamentales

Los tiempos de definiciones políticas en todos los partidos de cara a las elecciones departamentales, ya se están cumpliendo. Faltan unas 15 semanas para la contienda electoral del mes de mayo, y se espera una campaña intensa por la competitividad que existe entre los distintos candidatos de los diferentes partidos.

Hace dos meses el Frente Amplio decidió que sus dos candidatos a la Intendencia de Salto, fueran el actual jefe comunal, Andrés Lima, que busca su reelección y que ayer por la noche llevó adelante su acto de lanzamiento en el Cerro, en el cruce de las calles Asencio y Bolivia. Además de la ex candidata a diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Soledad Marazzano, quien ya hizo el lanzamiento de su campaña de cara a las próximas elecciones departamentales.

Lima dejará la Intendencia tras cuatro años y seis meses de gestión, el próximo sábado 8 de febrero, para poder presentarse nuevamente a la reelección por la jefatura comunal. En su lugar, asumirá su primer suplente, Alejandro Noboa, quien realizará algunos cambios en la integración del gabinete, que ya fueron anunciados. Al tiempo que Soledad Marazzano, viene trabajando junto a una serie de sectores que la acompañan, buscando posicionarse como una candidata con visibilidad dentro del Frente Amplio.

Por otro lado, el Partido Nacional convocó a su Convención Departamental el pasado 21 de enero, donde proclamó a los candidatos Carlos Albisu, Francisco Blardoni y César Mari, éste ú ltimo participará dentro del lema de los blancos, por un acuerdo político con el partido Cabildo Abierto al que pertenece.

En el caso de los blancos, los mismos demostraron que se colaron en la discusión de cara a las elecciones departamentales, rompiendo con la polarización que dominó el escenario político local durante las elecciones de los años 2010 y 2015, donde las candidaturas blancas fueron prácticamente testimoniales.

Pero todo eso cambió y la colectividad de Oribe presenta ahora a tres candidatos fuertes. Uno es el referente local del próximo presidente de la República y reconocido dirigente nacionalista cuyo liderazgo emergió con claridad, pese a haber perdido la banca en dos oportunidades, como es Carlos Albisu. En cuanto a Francisco Blardoni, será su primera candidatura, es una persona reconocida y respetada en el ámbito empresarial, oriundo del Cerro donde tuvo participación social en el club del barrio y en distintas instituciones sociales y gremiales. Al tiempo que César Mari, es una persona reconocida por su profesión y que además demostró profesionalismo y capacidad de gestión en las áreas que le tocó estar. Todo eso suma para que el lema Partido Nacional pueda dar pelea por la Intendencia.

HOY VAN LOS COLORADOS

Mientras que el Partido Colorado se presenta con mucho entusiasmo y una multiplicidad de candidatos que busca, pese a la fortaleza de los blancos, poder captar votos extrapartidarios. Para eso hoy llevarán a cabo su convención departamental en el Ateneo de Salto, a las cinco de la tarde. Por un lado, quien lidera dentro de esa histórica colectividad es Germán Coutinho, que ya dio a conocer quiénes serán los integrantes de la fórmula que lo acompañarán en esta instancia: Nicolás Sant’Anna, Eduardo Minutti, Lizabeth Machiavello y Sergio Acuña.

El que también será candidato es el referente de la Lista 600 de Ciudadanos, Miguel Feris, el sector oficial de Ernesto Talvi, que viene trabajando para sumar al esfuerzo de recuperar el gobierno departamental y cuyos suplentes serán: el contador Alejandro Campos, el ingeniero agrónomo Hermes Morales, la maestra y edil María de los Ángeles Márquez y el referente de la Lista 21, Enrique Kolln.

Al tiempo que la tercera candidatura es la del médico cirujano Gonzalo Leal, que ya conformó su fórmula con el líder del Espacio Batllista Salteño y ex presidente de la Junta Departamental de Salto, ex jefe de compras y contrataciones de Salto Grande, Julio Franchi.

La arquitecta Serrana Cabrera, docente de postgrado en paisajismo y medio, Máster en problemas de la Arquitectura de la ciudades de América Latina e integrante de proyectos de agroturismo, Aldeas Infantiles y Saru. Noel Alejandro González, exedil suplente del FA y presidente de la Comisión Honoraria Departamental de la Discapacidad, en representación del MSP y del Mides. Y Mario de Garrou Ortega, productor rural de soja, arroz y ganado. Y directivo de la Asociación de Cultivadores de Arroz.

Quien no se presentará y hasta el momento se desconoce cuál será su posicionamiento en la interna, es Daniel Galliazzi, líder del sector Batllistas del Partido Colorado en Salto.