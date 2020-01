Como en los últimos 23 de enero, el Movimiento Un Solo Uruguay, conformado en su mayoría por productores del sector agropecuario pero también por transportistas, comerciantes y empresarios, se congregaron ayer en Durazno para llevar adelante el acto donde plantean sus pareceres sobre la actualidad nacional. En este caso, el evento contó con otra impronta que fue más de propuesta que de reclamo, teniendo en cuenta la cercanía de sus actores con el futuro gobierno. En el caso de Salto, hubo representación de directivos de la Asociación Agropecuaria en conjunto con delegados del Centro Comercial e Industrial de nuestro departamento, quienes posaron en una foto con el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte del Partido Colorado e Ignacio Buffa del Partido Nacional, ambos designados por el futuro presidente Luis Lacalle Pou, para dirigir la secretaría de Estado desde el 1º de marzo. (Foto de Tapa: Sara Ferreira, enviada de EL PUEBLO a Durazno. Crónica Página 20)

Por: Sara Ferreira, enviada especial de EL PUEBLO

“Por los cambios necesarios”, Un Solo Uruguay volvió a concentrarse en Durazno

En la Sociedad Rural de Durazno, por tercer año consecutivo, en la misma fecha, se realizó un nuevo acto del movimiento Un Solo Uruguay. Con buena participación, aunque menor que en los años anteriores, sobre las 18.00 horas comenzó el acto donde participaron el Dr. Carlos Córdoba, reclamando mejoras en la Salud Rural, el comunicador Walter Serrano Abella quien destacó que el movimiento sabe “que la democracia es un derecho a la protesta, pero es también la obligación de la propuesta”. Dijo que “al movimiento lo ataron, y lo desataron varias ideologías partidarias, lo eliminaron de las mesas oficiales que convocaba el gobierno donde se sentaba el resto de las agremiaciones del país, lo prohibieron y lo hostigaron en Montevideo y aquí está vivito y coleando”. Destacó que Un Solo Uruguay no corta las calles, no pinta los muros y no invade para expresar su pensamiento ningún derecho ajeno, es libre, sin otro compromiso que buscar en consulta con otros un mejor destino para Uruguay.

Finalmente Virginia Vaz, integrante de la Mesa de Un Solo Uruguay leyó la proclama en la que reiteró “cambios necesarios” para mejorar la situación del país.

Entre los puntos solicitaron tener un gobierno que esté cerca de la gente, que escuche a todos, ya que consideran que “ese es el camino para solucionar los grandes problemas del país”. Reclamaron justicia, seguridad y educación; “tres temas que parecen tan diferentes pero que son imprescindibles cambiar; para ser un mejor país”.

Cambios en el Código Penal, achicar el costo país, descentralización, y menos burocracia fueron parte de los cambios planteados.

CARLOS MARÍA URIARTE DIJO QUE HARÁ LO IMPOSIBLE POR CUMPLIR LOS RECLAMOS

El futuro Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Carlos María Uriarte estuvo presente en la convocatoria. En diálogo con EL PUEBLO manifestó que siempre es admirable la forma en la que se expresa (el movimiento). Consideró que en la proclama hubo dos destinatarios claros; uno el gobierno actual y otro el gobierno electo y agregó que en términos generales comparte lo expresado. Por ello dijo que se llevó “una hoja de deberes que vamos a hacer lo imposible por cumplir”.

Uriarte dijo que escuchar a la gente es uno de los puntos que comparte, ya que “escuchar al pueblo es el deber de un gobernante”.

Por otra parte consultado acerca del anteproyecto de ley de urgente consideración y en cuanto a los temas vinculados al sector agropecuario, comentó que hay seis temas que allí se consideran y quizás después se puedan incluir más, pero no destacó uno en particular, sino los seis, porque “por algo están ahí, y por algo no están los que no están”, entonces “en forma callada y responsable, vamos a trabajar con todos porque no hay un equipo, sino son todos los que pueden contribuir, agregando, corriendo, modificando”.

Sí destacó que le sorprendió gratamente la llegada del anteproyecto, y felici tó a los que lo hicieron, “esto proyecta de una manera muy fuerte al próximo gobierno avanzando muchísimo en lo que viene”. Manifestó que “eso es lo fundamental; que hubo muchas personas que le dedicaron mucho tiempo para darle esta herramienta al gobierno electo que va a significar un cambio trascendental comparado con los gobiernos que tuvieron que arrancar en condiciones similares”. Dijo además que van a tratar incluso de mejorarlo pero “lo más importante es que se transforme en una herramienta válida”.

LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAY EL CENTRO COMERCIAL ESTUVIERON PRESENTES

Directivos de la Asociación Agropecuaria de Salto; junto a la presidenta de la gremial, Mónica Silva y el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Atilio Minervini, acompañaron la concentración.

Mónica Silva expresó su conformidad al ver que integrantes del futuro gobierno fueron a escuchar al movimiento, especialmente las del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

Por su parte Atilio Minervini consideró que fue una proclama interesante y muy representativa de la realidad productiva y social del país.