El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech informó en rueda de prensa, que el organismo presentó denuncia penal ante presuntos manejos irregulares del Fondo Nacional de la Granja. El jerarca estuvo acompañado por el Director General Horacio Servetti, durante el intercambio con la prensa, este lunes 20. Asimismo, Benech informó que fueron suspendidas las firmas que habilitaban a cinco funcionarios a realizar movimientos de dinero dentro del mencionado fondo de recursos. En este sentido, ante la renuncia de Avelino Casas, asumió como nuevo Director de la Dirección General de la Granja, Daniel Silveira. En el espacio de preguntas Benech fue también consultado por otros temas.

En la rueda de prensa el ministro manifestó que no se trataba de una noticia grata, pero que sí hace a la transparencia de la gestión, en este sentido informó que la semana pasada tuvo alguna información, una sospecha de un manejo irregular de fondos dentro de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA). Explicó que el Fondo de la Granja, es un fondo que se maneja a través de la junta y sirve para promoción de exportaciones, proyectos de apoyo a los productores y tiene un mecanismo de funcionamiento, indicó que se hizo rápidamente una investigación y llegaron a la conclusión que había algunas irregularidades y por lo tanto tomaron la decisión de suspender a las personas que tenían las firmas habilitadas para el uso de los fondos de granja, se hizo la denuncia penal y una auditoría hasta el año 2017. Benech dijo que este hecho implicó la solicitud de renuncia y la aceptación del anterior director de la granja y la asunción de un nuevo director que ya está en funciones que es Daniel Silveira.

El jerarca señaló que el uso de fondos públicos tiene que ser transparente y aseguró que se actuó lo más rápido posible.

Respecto al hecho concretamente dijo que no se tenía toda la información, pero sí aseguró que hubo irregularidades, comentó que no se cumplieron algunos protocolos y como existen controles en paralelo, fue como se supo de la maniobra.

El ministro dijo que la cantidad no es lo importante, sí la actitud, “queremos reafirmar nuestro compromiso de transparencia en el uso de los dineros públicos”.

Si bien no especificó la cantidad, dijo que el Fondo de la Granja son “varios millones de dólares”, que se construye con retenciones y tiene como destino apoyo a la exportación, a los procesos industriales, apoyo a los productores, al riego, además se ha utilizado por ejemplo para las emergencias climáticas.