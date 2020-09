Tras los dichos de Santín, se abrocha la interrogante

Ayer nomás. En la edición de la víspera, cuando el reportaje a distancia a JULIO SANTÍN, implicó el rescate de un enfoque bien particular, a la medida de quien es hoy un componente más en la estructura de formativas-juveniles de Boston River.

En un pasaje de la reflexión, el exfutbolista de tantos equipos en el medio, lanza la sentencia: «el fútbol salteño no está en el radar de nadie».

Alude a que otras plazas del Interior, se fueron insertando en el esquema profesional, más allá de vaivenes, carencias o límites. Santín puntualiza respecto a esas plazas, mientras Salto asiste lejano en la escena y a veces quedándose con el consuelo mediático «porque somos la ciudad en que nacieron Suárez y Cavani».

Como sí sola esa mención potenciara la chance del futuro. Julio Santín, que se atrevió a dar el paso, tras ciclos de evolución que no le faltaron (hay que reconocerlo), invoca incluso un estancamiento del fútbol salteño, «que llega hasta un techo y de ahí no pasará, porque simplemente no hay nada más».

LA PERSPECTIVA

HASTA AHÍ…

No es Julio Santín el único que, por estos lares, apunta las baterías en la misma dirección: la de un Salto sumando un equipo profesional.

Han expuesto esa misma idea, entre otros, «Joselo» García y Martín Ferrando.

En el caso de Ferrando, «porque si tenes un Salto en el profesionalismo, evitas el desarraigo de los jugadores. Se pueden mostrar a otro nivel, pero permaneciendo en el lugar al que pertenecen. Si les llega otra chance, es otra cosa. ¿Pero qué sentido tiene mandar un chiquilín de 14 años al «matadero», cuando terminará muchas veces con la ilusión o los estudios que eran parte de él?».

Leonardo Boruchovas, implicado emocionalmente a Nacional de Montevideo y con años de radicación en nuestro medio, es de los que suele disparar munición gruesa con quienes, en su momento, asfixiaron a Salto Fútbol Club, «como si intentar ser mejor, fuese un pecado».

DE QUERER Y NO QUERER

Si Salto retornara en el futuro a la esfera profesional, ¿sobre qué base o vía previa?

O a partir de quienes. ¿Desde la Liga Salteña de Fútbol o empresarios que sustenten un proyecto, «por fuera de la Liga Salteña»?

Como punto de partida, eso no está claro.

Un par de meses atrás, Ignacio Alonso transcurrió algunas horas en Salto. Tentó una entrevista que finalmente se malogró con el exintendente, Andrés Lima.

Para el mandamás de AUF, «el poder político debiera adherirse siempre a los estamentos del fútbol».

Por ahora y por estos lares, la ventolina en dirección contraria, a esa casi romántica pretensión de los Santín, García o Ferrando. El punto de partida, como parte de la penumbra.

Pero ese punto de partida, si fuese así, ¿a partir de quiénes?

Los clubes de la Liga se despegaron de la opción de jugar en esta temporada, por las flacuras económicas que padecen. ¿Podrían ellos, cooperativizar un objetivo en pro de un Salto profesionalizado?

La respuesta desde ya: es NO. ¿Y entonces?… Suponer que por ahora la distancia argumental con respecto a las plazas del Interior que incluyen equipos profesionales, es cosa tan cierta como planteada y parte misma de la realidad.

Por qué otros pueden y Salto no. Ese es el punto.

El querer «naranjero» duerme plácido en el alcance de la gloria doméstica y algo más.

A Santín parece no faltarle más de una cuota de razón. Y la tiene.

Lejos del radar… Salto. ¿Definitivamente, lejos?

ELEAZAR JOSÉ SILVA