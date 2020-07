Confederación del Litoral-Norte: lo que el viento no se llevó.

Determinados diálogos capaces de plantearse.

Situaciones que se producen.

Comunicaciones que no faltan.

Algún análisis de ocasión tampoco.

Porque la temática va y viene en este caso, cuando se trata de los Campeonatos del Interior que impulsa OFI y que al paso de los últimos años se han decrepitado en el tiempo.

La indiferencia del aficionado es la que fue reinando, no por nada la mayoría de las Ligas que participan, suman déficit una y otra vez,

En el reciente Congreso de la Confederación del Litoral Norte desarrollado en nuestro medio, el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Juan Ramón Guarino, planteó la idea de trasladarse la fase final del torneo pendiente, para el mes de enero.

La postura de Salto es clara: no jugar ahora implica el no gasto de dinero. El punto es ese.

Los meses de la Liga a puertas cerradas, el fútbol inexistente, el motor económico sin funcionar, todo a la suma de realidades adversas.

NADIE PERO NADIE

Cuando se pudo ser observador de lo sucedido en el congreso de referencia, comprobaciones en una dirección: se establece que todas las ligas resignan dinero, pero no se apunta a las razones. No hubo énfasis para descubrir motivos de porque la indiferencia del aficionado, que es en definitiva la que manda, la que gobierna, la que eclipsa pretensiones de recaudaciones que contemplen presupuestos.

Nadie fue a fondo. Era la ocasión para escarbar, desentrañar y evaluar.

Porque para colmo de males, OFI a través de la mayoría de sus miembros, actúan en función desconocimientos de realidades locales o sectoriales.

Salto y Paysandú se plantaron en una misma dirección: afrontar los partidos pendientes sin público, a la medida de una situación no posible. Se dijo sin más trámite: «es inviable».

¡Claro que resulta inviable jugar sin aficionados en las tribunas para el fútbol del Interior!

Sobre todo en este tiempo pandémico, con economías a media luz y consignas maltrechas.

EL NO QUERER JUGAR

Cada año que pasa con menos gente para la respuesta. Con menos «auditorio».

¿Nadie a nivel de OFI comprueba que ese desinterés popular, se fue transformando en moneda circulante?

¿Nadie a nivel de OFI expone a los cuatro vientos, que torneos como estos ya no seducen ni impactan? Por eso Salto no quiere jugar ahora.

Por eso Salto pretende postergarlo para enero.

Por eso hay quienes sostienen que si el torneo se cancelara definitivamente, tanto mejor.

Las arcas de más de una Liga hablan en su propio lenguaje: sería un dolor de cabeza menos. O muchos menos.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-