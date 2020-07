El fútbol salteño de las luces ocasionales

Cuando se plantea la chance de un equipo salteño-profesional, se eriza la piel, porque un pregunta se inserta sin respuesta.

¿Ese equipo debe surgir desde la Liga Salteña de Fútbol o al margen de ella?

En el caso de Salto Fútbol se firmó el acta de fundación en el propio local de la Liga, pero al paso del tiempo, arreciando las zancadillas contra el equipo profesional.

Toda una contradicción. Salto Fútbol concluyó muriendo en soledad. Vacío de amparo.

Es del caso rescatar otro pronunciamiento de Richard Requelme tan potencialmente válido, que obliga a una reflexión posterior.

******

«Cuando hablo de ese potencial, digo también que el tiempo pasa, pero no aparece quien decida. No se si aquí nos damos cuenta de todas las posibilidades a favor, pero el hecho es que no termina de definirse cuál es el camino para el logro de ese mejoramiento. Que después se juegue bien o mal, eso es otra cosa. Merecerá otro tipo de discusión. Pero la clave es tener en claro lo que se tiene, cómo mejorarlo y sobre qué base proyectarse»

******

A la luz de ello….¿por qué no aparecen los que tienen que decidir? Pero habría que determinar si trasciende que aparezca o así como estamos, lejos de la élite, nos sentimos como pez en el agua y punto.

O sea: que no importa un Salto de resonancia mayor en cuanto a fútbol, porque nos limitamos a una gloria que no determina crecimiento.

Para colmo de males los Campeonatos de OFI se vienen en picada y la indiferencia del aficionado en general, es cada vez mayor.

Mientras Richard Requelme es uno más para recalar en ese Salto potencial, las mentalidades vigentes por el momento no abren cauces renovadores. Más bien, la prolongación de tibiezas y algún cimbronazo eventual con grito de campeón.