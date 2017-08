Con el Dr. Julio Alvez

Hoy vamos a conocer más sobre de qué trata contraer colesterol.

Cómo se diagnostica, sus factores de riesgo, su incidencia y su tratamiento.

Para ello, damos lugar a las consultas formuladas al Dr. Julio Alvez, quien ha culminado junto a un grupo reducido de médicos salteños, la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria.

Caracterizada por el abordaje integral de los problemas y el cuidado de la salud a lo largo de la vida de las personas, y las diferentes etapas del ciclo vital. Lo cual realiza con enfoque integral- familiar, y abordaje comunitario.

Así comenzamos dialogando:

¿Qué es el colesterol?

Es un lípido (grasa específica) del organismo, que se encuentra distribuido en este.

El colesterol es preciso para formar parte de estructuras y de las mismas células, en cantidades correctas.

Ya que el exceso de colesterol nos va a llevar a todas las enfermedades y patologías, mayormente a las cardíacas.

¿Por qué se forma este exceso?

Por distintos factores.

Entre ellos y mucho influye la edad del paciente, patologías de base (ejemplo: diabetes), con sobrepeso u obesidad, trastornos renales y también aumento de colesterol, por diferentes fármacos.

Ya sea por anticonceptivos orales, diuréticos, para el corazón (meta-bloqueantes), o enfermedades hereditarias.

Es por ello que cada día se ven pacientes más jóvenes con hipercolesterolemia (colesterol elevado). Los factores de riesgo, de colesterol en sangre pueden ser modificables. Ello representa cambiar su dieta y mantener buena actividad física.

Distintos tipos de colesterol:

Cuando hablamos de colesterol total, hablamos de las grasas totales que tiene el organismo.

Y dentro de este, tenemos el colesterol bueno y el colesterol malo.

Colesterol bueno, es el HDL, significa lipoproteínas de alta densidad (actúa a nivel de las arterias, para contra restar el efecto del colesterol malo).

Colesterol malo, es el LDL, significa lipoproteínas de baja densidad(es el que va a tapar las arterias de todo el cuerpo, cuando se encuentra en gran cantidad).

Es lo que se conoce como un pan vascular, afectación de toda la parte arterial, produciendo las mayores patologías, que se llaman: la placa de ateroma (acumulación de grasa).

Causante, de los infartos de miocardio, de los ACV (Accidentes cerebrovasculares), infarto de intestinos mesentérico (intestinos y parte digestiva) y de la patología arteriopatía obstructiva (de los miembros inferiores).

Existe además otra grasa específica importante, más allá del colesterol bueno y malo, que son los triglicéridos, siendo otro tipo de lípidos existentes en la sangre, que aumentan con el consumo de azúcar y alcohol.

El aumento elevado y no controlado de ello, junto a las otras grasas, pueden producir las pancreatitis: patologías graves y complicadas

¿Por qué motivo se instala en el cuerpo el colesterol?

Puede ser por motivos hereditarios, por alto consumo de alimentos con muchas grasas y por sedentarismo, así como por fármacos.

Otra causa importante pueden ser los trastornos patológicos de base: diabetes, hipotiroidismo, (trastornos en la glándula tiroides) insuficiencia renal, hipertensión arterial, y la dislipemia (aumento del colesterol total). Patologías que van de la mano.

Dando una mala circulación a la sangre en el organismo y una mala circulación a este órgano, que se tiene que nutrir.

¿Cuál es la incidencia?

Se da tanto en hombre como en mujeres.

Lo que si notamos, es que se está produciendo más, en personas jóvenes.

Esto, es parte del estilo de vida que estamos sosteniendo.

Y las personas afectadas pueden ser todos, incluidos los niños.

Estamos viendo un gran aumento de obesidad y sobrepeso en ellos, porque tienen elevado el colesterol.

Ya lo traen consigo, por los trastornos hereditarios. Pero esto, siempre de la mano de una mala alimentación y la escasa actividad física.

¿A qué edad se puede realizar el análisis como preventivo?

Para que no padezcan esta patología, desde muy chiquitos se debe comenzar con una alimentación correcta.

Enseñándole a comer correctamente y haciéndole un perfil lipídico (estudio de todas las grasas), cuando este niño está con sobrepeso u obesidad.

Mala alimentación

Cuando nos referimos a una mala alimentación, podemos decir que es escasa en frutas y verduras, pero rica en azúcares y alimentos con mucha grasa.

Comer en forma correcta

Nos referimos a la buena calidad y a la cantidad de lo que ingerimos.

En un paciente con un perfil lipídico elevado en todas las grasas, lo primero que le aconsejamos, es disminuir el consumo de azúcares en los carbohidratos. Que son el azúcar y alimentos con muchas grasa y aumentar el consumo de frutas y verduras.

Pero es bueno comenzarlo desde pequeño, porque si se acostumbra a comer con todos estos contenidos elevados, es muy probable, que cuando sea adulto, va a tener trastornos de todas estas patologías.

Mas allá del aumento de sobrepeso, u obesidad, diabetes o hipertensión arterial.

¿La ansiedad está relacionada?

Totalmente.

Con los trastornos de ansiedad, lo que hace la persona, es comer y comer, lo que sea.

Y lo que recomendamos, es además del ejercicio físico, mentalizarse de tener en la heladera alimentos saludables.

No embutidos, refrescos (con su 99% de azúcar), carnes fritas, dulces, alcohol, etc.

Los cardiólogos recomiendan con la comida, una copita de vino tinto, por su contenido de sustancia, que protege al corazón.

Tratamiento

Podemos dividirlo en dos partes:

Siempre, se comienza con el tratamiento higiénico dietético, que va de la mano de una correcta y saludable alimentación, más la actividad física.

Sabiendo que el paciente cumple, pero si sigue con el colesterol elevado, es allí que surge el farmacológico (con Actorvastatina y fibratos).

En niños, no se utilizan fármacos.

¿Es una enfermedad crónica?

La mayoría de las veces, cuando uno encuentra al paciente en etapa evolucionada, podemos decir que se cura, si se logra controlar al colesterol y el paciente, no pasa a sufrir enfermedades causadas por este.

Pero si no se cuida, las grasas van a seguir elevadas, perjudicándolo y no va a tener cura.

En esto, influye mucho la relación médico paciente y que este pueda realizar realmente el tratamiento médico.

Porque en general, si el paciente sigue el tratamiento correctamente, la enfermedad no avanza a las patologías, que puede llegar a traer más adelante (infarto de miocardio, accidente cerebro vascular, infarto de intestino mesentérico o una patología obstructiva de miembros inferiores).

Puede hasta llegar a una amputación de un miembro, todo por la mala circulación.

Las consecuencias que puede acarrear, no tener un correcto estilo de vida, son terribles.

Recomendaciones:

Cuando por lo general el paciente consume mucha azúcar, se le recomienda cambiarla por edulcorantes.

Pero hay que tener en cuenta, que se han estudiado y a la larga, pueden estos, desencadenar en cáncer.

Por ello, en cuanto a azúcares, lo más recomendable, es consumir stevia.

La carne roja, la yema del huevo, entre otros alimentos, (consultar al médico) ya traen colesterol en su estructura química. Por tal motivo, es que muchas veces, se le restringe un tanto de estos alimentos.

En realidad, nuestra vida, de adulto está sujeta a la alimentación que nos enseñan a comer desde chiquitos.

Al comer saludablemente, no vamos a sufrir las consecuencias a lo largo de toda la etapa de vida de cada individuo.

Prevención para no padecer colesterol:

Una correcta alimentación, nos lleva a disminuir los carbohidratos, (azúcares, grasas), aumentando el consumo de frutas y verduras, mucho líquido y actividad física.

Treinta minutos de caminata, natación o bicicleta, una vez a la semana, como mínimo.

Si una persona está caminando mientras trabaja, no se define ello, como actividad física.

Actividad física es, cuando la persona se dedica exclusivamente a realizar esa actividad física, poniéndose una ropa adecuada para hacerlo y olvidándose de todos los problemas.

Mary Olivera