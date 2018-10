La merma en las entradas

En la fecha que pasó a nivel de liguilla en la «A», la venta total de entradas se situó en 2.252 y por todo concepto, la taquilla alcanzó los 427.880. El registro sumo a una elocuencia real: en ninguna de las etapas jugadas se alcanzó el mínimo ambicionado de 3.000.

Cuando se inició el partido de Ceibal y Nacional por la tercera fecha, palidez de entorno. Se asemejaba a un partido de campeonato, no de instancia de definición.

En la sede de Ceibal, la venta anticipada de entradas fue de 23 y en Salto Nuevo de 54. Señales y algo más, que patentan una situación terminante, para que esta liguilla se convierta en una de las más DECEPCIONANTES de los últimos años, en materia de expendio y de recaudación.

¿Por qué pasa esto que pasa?… es la interrogante para no excluir de la cartelera. Uno o dos factores, ¿o un menú de factores que impactan directo al mentón de este tiempo adverso?

¿Duele el valor de esos 190 pesos para ver tres partidos? (si asisten tres componentes de una familia, casi 600 pesos). ¿Es relevante la disminución en el nivel de categoría de los partidos que se disputan y en esa misma medida se va resignando la condición de espectáculo disfrutable?

DESEMBOCANDO EN ELLA….

Tanto que se invoca una recesión económica, ¿también se refleja en el fútbol? Pero además, ¿qué implica «una entrada popular?»

El hecho es que por ahora en el Consejo Superior (donde comparecen los representantes de clubes), sin señales de búsqueda argumental que fundamenten este tiempo híbrido y cargado de ausentismos. Desde algunos aficionados se apunta a la actuación de los jueces, ¿pero que excelencia se pretende a este nivel?

No es menos cierto que algunos de los nueve partidos disputados, gobernados por la decepción (la estética fatalmente herida) y el bostezo como consecuencia.

Parece ser punto clave: la propuesta de fútbol que no contempla. No se trata de paladares finos, sino reconocer que el fútbol es algo más que ese producto final medido en resultados.

El contenido, el cómo, el tránsito hacia el objetivo…. ¿también trasciende?

Aunque algunos supongan que exigir o reclamar en esa dirección, se asemeje a una vulgar y antojadiza pretensión romántica.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-