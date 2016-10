No más de 250 adeptos a la causa de Ceibal en la tarde de victoria frente a Progreso. No es normal que Ceibal produzca este limitado número de aficionados en la cancha, máxime que el equipo llegaba después de la resonante imposición ante Salto Nuevo. Frente a los albiverdes, casi mil personas en pro de su causa. De última, la baja en el número para el impacto mismo.

El dirigente de Ceibal pensó en voz alta:»cuando el equipo juega de local o en la cancha de River Plate,la actitud es una. Caso contrario, es otra, solamente que sea por una definición». Cuando el gerente de la Liga Salteña de Fútbol, José Luis Sabarrós trasmitió a los medios la información con respecto a la venta de entradas y recaudación, las explicaciones no debieron ser tan sesudas ni intelectuales: el 60% de los hinchas ceibaleños, simplemente faltó a la cita. Fueron más hinchas de Salto Nuevo, eso es claro, pero tampoco los que acudieron a la cita de la séptima fecha, cuando se vieron las caras en el Parque Carlos Ambrosoni.