En esta nota vamos a comentar algunos aspectos sustanciales en nuestra propuesta.

Nos referimos a las Políticas Sociales, sobre las que se ha debatido en forma desmedida e indebida, en particular sobre las llamadas Transferencias Monetarias- TM .

Las TM están destinadas a complementar ingresos en familias de hogares en situación de vulnerabilidad, con niños que asistan a instituciones educativas y que se realicen además controles de la salud acordes a su edad. Obligaciones que de no cumplirse le son retiradas las prestaciones.

¿Sabía Ud. que el promedio de transferencias monetarias que reciben los hogares por niño sumando Asignaciones Familiares más Tarjeta Uruguay Social (TUS – MIDES) oscila entre $1500 para hogares con más de 3 niños y $2500 para hogares con uno o dos niños, y que decrece mucho cuanto más niños tiene el hogar?

¿Y que sólo el 12% de los hogares que cobran Asignaciones Familiares tienen más de 3 niños o niñas a cargo?

Algunos ejemplos

.-Un hogar con 2 niños, uno en E Primaria y otro en Educación Secundaria cobra por Asignaciones Familiares $3140 por mes.

.-O un hogar con 3 niñas/os escolares con Tarjeta Doble, más Asignaciones Familiares cobra $7 .218 pesos por mes

.-Una familia con 9 niñas/os que asisten a centros educativos y se les asigna el monto máximo cobra $ 9938

Las transferencias monetarias no constituyen un desestimulo al trabajo.

Es muy injusto sostener lo contrario sobre las familias que reciben estas prestaciones, quienes en su mayoría están trabajando o buscando trabajo.

Se les culpabiliza, cuando en realidad son la consecuencia de la aplicación de políticas de corte liberal y del debilitamiento del Estado Social. Decisiones tomadas por los partidos blancos y colorados -entre 1970 hasta 2004 – generando niveles de pobreza e indigencia nunca vistos, el 50% de los niños nacían en hogares bajo la línea de pobreza, con niveles de desocupación del entorno del 17%, procesos de exclusión y polarización que se han vuelto estructurales y cuya recuperación ha sido la preocupación y ocupación de los gobiernos del Frente Amplio.

Entendemos ineludible el protagonismo de un ESTADO eficiente y cada vez más articulado entre si y con la Sociedad Civil, organizada (sindicatos, empresarios, partidos políticos, asociaciones de diferente índole, etc.) sensibilizados y comprometidos con la superación de las disparidades y desigualdades territoriales que aun duelen y cada vez nos cuestionan más sobre la necesidad de construir una sociedad de semejantes. El estado es el único que puede garantizar el equilibrio del mercado en su ambiciosa búsqueda de la ganancia y el lucro. Estamos observando en las propuestas de la oposición, el retorno de los planteos reformistas que pretenden desmantelar los derechos sociales conquistados.

Para no olvidar, seguir avanzando y profundizar los cambios es imprescindible alcanzar el 4to gobierno del Frente Amplio.