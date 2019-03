Básquetbol salteño. Siguen apareciendo novedades importantes, y destacadas a nivel de la L.S.B para esta temporada

Y sin dudas que los aspectos positivos a nivel del básquetbol salteño siguen apareciendo, más allá de lo que algunos en su momento trataron de minimizar, acerca de lo que ha sido la gestión del Cuerpo de Neutrales, y las propias instituciones, porque todos han trabajado en forma conjunta para de a poco ir sacando el básquetbol adelante en las últimas dos temporadas.

Pero no debemos de otorgar más importancia de la que merecen, los dichos que alguno dijo y escribió, porque en la mayoría de los casos los mismos carecieron de veracidad, y esto fue aclarado en su momento a través de varios comunicados a la opinión pública emitidos por la propia dirigencia de la Liga Salteña de Básquetbol.

El tema es que en esta temporada la cosa “cambió”, y las reuniones informales de dirigentes de la L.S.B y los clubes iniciaron ni bien amanecía el 2019, porque se entendió qué para buscar soluciones, y corregir aquellos aspectos que no habían estado del todo bien, y no habían colmado las expectativas del entorno, estos temas deberían ser tratados con tranquilidad, con tiempo, pero de forma constante y consecutiva. Ya en los primeros días de enero 2019 comenzaron las reuniones informales, donde se comenzó a trabajar de cara a la organización, y diagramación de toda la temporada 2019 del basquetbol salteño en las diferentes categorías, llámese Formativas y Mayores (primera división)

Todo se fue cumpliendo tal lo diagramado, período de pases en Formativas, inicio de campeonato (ya se jugó la primera fecha), y también la decisión tomada (y votada por unanimidad) de habilitar período de pases, y fichajes de jugadores nacionales para el “Salteño” de primera división más adelante (arranca en setiembre la competencia). De todas formas, las reuniones siguieron, de echo la semana próxima pasada las mismas se realizaron a diario en el local de la L.S.B, para tratar de solucionar varios temas importantes que estaban pendientes, como lo son por ejemplo lo que atañe a entrenadores, árbitros, y contactos con la FUBB a fin de poder conocer el presente de varios temas que habían sido elevados hace un tiempo al órgano principal del básquetbol en nuestro país.

Por eso decimos (lo habíamos manejado en informes anteriores), los contactos y las reuniones diarias que no faltaron, la dirigencia de la L.S.B y los delegados de las seis instituciones trabajando en forma conjunta, para intentar seguir liquidando temas que son importantes, y que hacen a la buena organización que se pretende de la temporada 2019, y también pensando a futuro, siempre con la intención manifiesta de que todo quede claro y explicado de antemano.