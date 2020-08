-¿Existe un fútbol de antes y un fútbol de ahora?

«Tiempos distintos o actitudes distintas. Hablo de mi caso, pero también otros jugadores con los que compartimos equipos o en la misma selección. Uno quería estar siempre. Yo quería estar siempre».

-Eso de estar siempre, ¿por dónde pasaba?

«Solo digo una cosa. Practiqué y jugué desgarrado. No faltaba ni a una práctica ni a un partido por un desgarro. Lo único que no podía hacer era los saques desde el arco. Lo demás, me las arreglaba».

-¿Por qué lo hacías?

«La verdades una:lo hacía por amor al arco. Pero además, sentía que tenía una responsabilidad».

-Cuesta en tus años de Salto Uruguay recordar que el arquero suplente haya atajado alguna vez. O muchas veces.

«El suplente era Omar Legnazzi. Un poco en broma le decía: ¿por qué no te conseguís otro equipo?, Sucede que yo me voy de Salto Uruguay, y el también. Pero eso es concreto. No faltaba nunca. Quería estar»

-¿Cuántas veces te peleaste con un compañero de equipo? O sea…que te fuiste a las manos.

«Nunca. Juro que nunca. Pudimos discutir o tirar una bronca por una jugada, por una situación en el área, pero no pasó más que eso. Nunca fui de salir a buscar la reacción. Ni de un compañero. Ni de un rival».

-Pero los rivales te buscaban…

«Claro. Pero todo pasa por ser uno y mantener una línea. Yo salía a atajar para que mi equipo ganara. Y en la semana me reventaba en las prácticas»

-Tenías que jugarte más de un mano a mano con la balanza.

«Eso también es verdad.Siempre tuve facilidad para aumentar de peso.

En una oportunidad tuve que tomar pastillas para adelgazar. Cuando el «Pichu» Vargas fue técnico en Salto Uruguay, me decía: ¿Se anima ir a practicar a las 4 de la tarde? Nunca decía que no. Y a las 8 de la noche era uno más con el resto del plantel».

-No le aflojabas…

«Ta’ locoooooo….nunca. Había que estar y estaba.

¿Por amor al arco?

«Por amor al arco»