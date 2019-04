El precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional, Carlos Iafigliola, visitó en la mañana de ayer la redacción de EL PUEBLO, donde explicó su postura respecto a la ley comúnmente conocida como Ley Trans y, especialmente, evaluó el trabajo realizado desde noviembre en la recolección de firmas para derogarla.

La campaña alcanzó unas 70.000 firmas, lo que deja muy satisfechos a quienes la impulsaron, encabezados por él, y su llegada ayer a Salto es parte de una recorrida por el país que tiene como objetivo agradecer el apoyo recibido. En Salto se juntó un muy buen número de firmas, “eran varios sobres que iban llegando a Tres Cruces”, comentó.

Pero además, se mostró algo molesto con el resto de su partido, porque entiende que “en esto me dejaron solo”, además de “ningunearlo” en otras ocasiones.

Por estos días, Iafigliola viene sufriendo una oleada de duras críticas, insultos y amenazas, sobre todo a través de las redes sociales, a lo que se ha sumado una denuncia penal en su contra, todo a raíz de la posición adoptada en contra de la ley trans. “Hay que entender que no estamos en contra de las personas trans, sino de esta ley, que es peligrosa, injusta e inconstitucional”, enfatizó.

-¿Por qué peligrosa?

Porque le va a dar un marco, junto con el Código del Niño y Adolescente, a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización para cambiar de sexo, y también puedan llevar adelante cambios de sexo registral, aún sin la autorización de los padres.

Esto es un tema grave. Estamos hablando de niños y adolescentes, porque ahí en la definición de la ley, artículo 4, se define lo que es una persona trans y dice que es independientemente de su edad, o sea involucra a niños y adolescentes. Se ve claramente que esto está pensado también para niños y adolescentes.

Pero también es una ley peligrosa porque está atravesada por una visión ideológica que es la ideología de género.

Esta ley niega la biología, niega que nacemos varón y mujer, y dice, en más de una oportunidad, que se nos asigna un sexo al nacer, como si fuera un convencionalismo.

Por eso decimos que se niega la biología y se lleva adelante el relato de la ley con esa visión que dice que hay que deconstruir la mirada heterosexual, de lo masculino y femenino. Entonces, cuando veo que tiene este tipo de cosas pongo las luces de alerta, y veo que es uno de los temas más importantes a la hora de hacer campaña.

-¿Por qué injusta?

Porque otorga a las personas trans una serie de beneficios por encima del resto de los ciudadanos, del 99%, a la hora de obtener viviendas, becas estudiantiles, a la hora de obtener empleo, etc.

El 1 % de los cargos públicos debe ser cubierto por personas trans, entonces en pocos años las personas trans van a ser todas empleados públicos, porque ese 1 % las va a contemplar.

Eso nos parece injusto.

Además, dice la ley que se le garantizará llevar procesos de hormonización y cirugías costosísimas de cambio de sexo.

Nosotros respetamos a todas las personas, porque respetamos la dignidad humana de todas las personas, y la respetamos desde el vientre materno, cosa que no todos pueden decir lo mismo.

Ahora dejo los menores a un lado y digo que si una persona mayor de edad quiere llevar adelante esto que lo haga, pero que el Estado le garantice una cirugía, no nos parece bien.

Además, hay que aclarar que no hay un cambio de sexo, es un cambio estético, cambio de sexo es imposible.

Pero hay además de injusticia, una paradoja, de un Estado que no logra resolver temas de salud básicos.

No logra garantizar medicamentos de alto costo, ni tratamientos, ni cirugías, y mucha gente termina recurriendo a colectas populares, porque no lo tiene previsto la atención de salud, y resulta que acá el Estado le va a garantizar ese tipo de intervenciones. Estas cosas no nos gustan.

-¿Por qué inconstitucional?

Lo de inconstitucional, porque violenta la Patria Potestad, el art 41 de la Constitución de la República dice claramente que quienes tienen el deber y el derecho de llevar adelante y garantizar la plenitud de la vida de sus hijos son los padres, y acá el Estado se mete como una cuña entre medio de padres e hijos, porque alcanza con que un niño o adolescente pueda sentir algo distinto a su sexo biológico, que puede pasar, y lo manifieste en algún ámbito, para que ya salte esa figura legal contenida por esta ley y aunque los padres digan que se quieren ocupar ellos de hablar, hacerle el seguimiento o consultar un profesional, pues no, alcanza que el menor lo diga y se mete como cuña esta figura legal, aún sin el consentimiento de los padres.

Así que viola el artículo 41 de la Constitución de la República, y viola también el artículo 8, que dice que todos somos iguales ante la ley, por eso también es injusta.