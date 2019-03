Montevideo, 15 mar (EFE).- El senador uruguayo Luis Lacalle Pou, precandidato presidencial del Partido Nacional (PN, derecha), dijo este viernes que el país austral debe tener una política «muy agresiva» en sus relaciones comerciales internacionales.

Lacalle Pou, que disertó esta mañana en un Desayuno de Consulta de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación (Camacoes) de Uruguay, afirmó que los avances en materia de acuerdos comerciales del país en lo que va del último Gobierno del izquierdista Tabaré Vázquez han sido prácticamente nulos.

«En estos últimos cinco años lo único que más o menos (resultó) y costó muchísimo es el tratado de libre comercio con Chile, que es un avance que ya teníamos, no es gran cosa», opinó.

En ese sentido, el precandidato, que en los últimos comicios presidenciales perdió en la segunda vuelta contra Vázquez, señaló que la realidad global es tan cambiante que el país debe adaptarse a otro tipo de relaciones tanto diplomáticas como comerciales, ya que, atinó que estas dos van de la mano.

«El mundo moderno cambia tan rápido y la oferta y la demanda, los problemas, las situaciones y las migraciones cambian tan rápido que uno tiene que estar preparado para tener relaciones touch and go (tocar e irse)», propinó. Lacalle Pou, subrayó que si bien Uruguay es «un país boutique (escaparate) que produce bueno, bien y de calidad», debe «sacarse los anclajes» y ser más competitivo, apuntando a generar acuerdos tanto por dentro como por fuera del Mercosur. «Uruguay es un país que apenas esté de manera competitiva en el mercado anda, pero cuando ves que pagamos 250 millones de dólares por año de aranceles es muy complejo (…) Entonces nosotros tenemos que tener una política muy agresiva en lo que hace a las relaciones comerciales internacionales», recalcó.

Por otro lado, pese a sus críticas sobre el Mercosur, que calificó de «corset» para la apertura comercial de Uruguay, el precandidato del PN manifestó que la apertura de los gobiernos de Argentina y Brasil a flexibilizar el bloque son «luces» en ese plano que Uruguay debe aprovechar.

«La reunión de (los presidentes de Brasil y Argentina) Bolsonaro y Macri es una buena cosa, no sé si va a quedar en intenciones pero que se hayan juntado a decir que están dispuestos a flexibilizar el Mercosur (…) abre una oportunidad», sentenció.

En junio, los uruguayos votarán, en una única elección, por su favorito entre los precandidatos presidenciales de todos los partidos.

Los que obtengan más votos en comparación con los demás candidatos de su misma fuerza política serán quienes disputen los comicios de octubre, en los que se elegirá al sucesor del mandatario Vázquez, del Frente Amplio. EFE