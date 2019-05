Hoy viene Ernesto Talvi y mañana Manini Ríos, ya estuvo Sartori y vuelven Daniel Martínez y Lacalle Pou

Cuántas personas decís vos que van a ir a votar en las elecciones internas?, ¿30, 40 mil personas?, acordate que es pleno invierno, se juega la Copa América y las elecciones no son obligatorias”, comentaban dos personas que charlaban animadamente ayer por la tarde en la puerta de la sucursal del centro, del Banco República.

Es que junto con el ánimo de la gente, la actividad política se intensifica por estos días y los precandidatos a la presidencia llegan en bandada. Los partidos políticos presentan a los más vistos y a los nuevos que se incorporan a la actividad política a venir al interior para difundir su mensaje.

Si bien en Salto hay cerca de 104 mil personas habilitadas para votar, en las elecciones de octubre y noviembre del 2014, lo hicieron poco más de 91 mil y se espera que en esta instancia del mes de junio, que no tiene carácter obligatorio, la participación ronde entre un 30 o un 40% del electorado.

En ese sentido, es que los dirigentes partidarios están prestos a vivir una interna que promete ser reñida y dejar en claro que se están viviendo los últimos días de cara a las elecciones internas de los partidos políticos.

HOY VIENE TALVI

Es así que en estos días llegan varios precandidatos. A la presencia del precandidato blanco Juan Sartori, el pasado lunes, hoy llegará a Salto el precandidato a la presidencia de la República, por el sector Ciudadanos del Partido Colorado, Ernesto Talvi, quien dará a conocer su programa de gobierno, en una instancia que será de mano a mano con la gente.

El acto será en el Salto Hotel & Casino a partir de las 19 y 30 horas. Talvi estará junto al Dr. Ney Castillo, reconocido oncólogo, impulsor de la Fundación Pérez Scremini, integrante de su equipo asesor y uno de sus más estrechos colaboradores en lo que concierne a políticas de salud.

MAÑANA MANINI

Por otro lado, el precandidato del novel partido Cabildo Abierto, el excomandante en jefe del Ejército Nacional, Guido Manini Ríos, estará el sábado 4 de mayo en nuestra ciudad, realizando diversas actividades y culminando con un acto en el Club Círculo Sportivo.

Manini, recorrerá medios de prensa y la sede partidaria inaugurada hace pocos días en la avenida Gobernador de Viana casi Artigas, donde participará de un encuentro con un grupo de jóvenes que ahora impulsan su precandidatura. Luego pretende conversar con quienes a las 19 y 30 horas se acerquen hasta el Club de la esquina de calles Rivera y Treinta y Tres.

LOS FAVORITOS

No obstante, el precandidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez estará en nuestra ciudad el próximo 9 de mayo, donde hará un acto junto al intendente de Salto, Andrés Lima y a los grupos que lo acompañan, en la céntrica esquina de Uruguay y Asencio.

Martínez, que hasta hace poco tiempo fue el intendente de Montevideo, estará junto a los grupos que lo acompañan denominado El Nuevo Impulso, y cuenta con la mayoría de adhesiones dentro del Frente Amplio, por lo cual aparece como el principal candidato del oficialismo para ganar las internas y posicionarse de cara a octubre y a un eventual balotage en el mes de noviembre.

No obstante, el precandidato a la presidencia de la República, Luis Lacalle Pou, estará en Salto próximo 23 de mayo, donde realizará una intensa agenda de recorridas por la ciudad y estará en distintos barrios, culminando con un acto en un espacio que aún no está previsto.

Lacalle Pou encabeza las internas del Partido Nacional, por encima de Jorge Larrañaga y Juan Sartori. Si bien por el momento, aparece como el líder nacionalista con mayor adhesión dentro de su colectividad, de triunfar en junio será seguramente quien dispute una segunda vuelta electoral por la presidencia en el mes de noviembre, que, por lo que dicen hasta ahora las encuestas, será con el hasta ahora precandidato frenteamplista, Daniel Martínez.