Los criadores tienen que vender cada año menos terneros para la compra de reproductores

La fuerte corriente exportadora de ganado en pie desde Uruguay le posibilitó al criador realizar buenos negocios por sus terneros, en un mercado que lo favorece y con el que se siente muy cómodo, sobre todo por la estabilidad de precios, a diferencia de otros como el de haciendas para faena, por ejemplo.

Esa firmeza en la demanda y precios de los terneros hizo que la ecuación sea cada vez más favorable para el eslabón que hasta hace poco tiempo era considerado el más débil de la cadena. Y el criador lo supo capitalizar en, por ejemplo, las zafras de toros.

Tradicionalmente se calculaba que el precio de un toro era equivalente al de 10 terneros, sin embargo en la zafra 2014 el precio promedio de un toro fue igual al de 8,2 terneros, en 2015 al de 7,2 terneros y en esta zafra, considerando los datos registrados hasta ayer, el precio promedio de un toro era igual al de siete terneros.

Por lo tanto, cada año un criador tiene que vender menos terneros para comprar un toro. En lo que va de la zafra se vendieron 5.000 toros a US$ 2.739 de media.

Recientemente las empresas exportadoras de ganado en pie comenzaron a experimentar en el mercado de las terneras y vaquilloncitas de razas carniceras, aunque no tienen demasiadas expectativas, ya que realizar la cría en los países de destino, como Turquía por ejemplo, implicaría un costo muy elevado.

Así que por ahora la demanda exportadora no tiene gran influencia en el precio de las hembras y la relación de los toros frente a las terneras se mantiene equilibrada en un precio equivalente de 10 terneras respecto a un reproductor.

Fuente: El Observador