Los novillos cotizan entre US$ 3 y US$ 3,05 por kilo a la carne y las entradas son ágiles;

“En esta faja de precios tanto compradores como vendedores quedan relativamente conformes”, comentó a El Observador el consignatario Juan Pablo Gutiérrez, integrante del equipo de Indarte & Cía, al ser consultado por la situación del mercado del ganado gordo.

El intermediario señaló que la demanda sigue firme, tanto de plantas exportadoras como para el abasto interno, con precios en suba y entradas de ganados a plantas que se concretan de una semana para la otra.

Los precios se ubican entre US$ 3 y US$ 3,05 por kilo a la carne, dependiendo de la calidad de los ganados y las distancias.

Las recientes lluvias generaron mayor tranquilidad entre los productores, que quedan en una mejor posición para negociar precios más altos.

“En verano el clima es el factor que más juega en el mercado. La demanda de la industria es sostenida y el mercado está equilibrado; creo que seguirá así en las próximas semanas. Puede ser q en febrero y marzo aparezca más oferta y se deprima algo el precio, pero en general no espero cambios radicales”, expresó Gutiérrez.

El operador agregó que la intención de la industria es faenar lo máximo posible mientras el precio siga en estos niveles, y los productores tienen como barrera el valor de US$ 3, por debajo de ese precio no están dispuestos a vender.

Referencias de la ACG

Según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), el precio promedio de los novillos especiales para abasto comercializados durante la semana pasada se ubicó en US$ 3,06, mientras que los de exportación cotizaron US$ 3,07 por kilo a la carne.

Los novillos buenos, tanto para abasto como para exportación, se comercializaron a una media de US$ 3,04; y los novillos de exportación generales registraron un precio promedio de US$ 2,97 por kilo.

En cuanto a las vacas, las especiales cotizaron US$ 2,87; las buenas a US$ 2,83; y las generales a US$ 2,78. Las vaquillonas especiales a US$ 2,98 y las generales a US$ 2,93. Las tres plantas que más ganados faenaron durante la semana pasada fueron: BPU, con 3.170 cabezas; Las Piedras, con 2.279; y Tacuarembó 1.899 vacunos.