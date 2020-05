Por Nicolás Caiazzo

La Prefectura Nacional Naval (PRENA), a través de un comunicado público que dio a conocer la Armada, habilitó el «despacho de embarcaciones deportivas para navegación» desde el día de ayer, lo que implica la posibilidad del retorno a los entrenamientos a los deportistas de alto rendimiento de la vela, canotaje, remo, surf y afine, según la información detallada en el medio Montevideo Portal..

El comunicado explica que «dicha actividad deberá realizarse en horas diurnas, arribando al mismo puerto de despacho, evitando las aglomeraciones de personas, manteniendo el distanciamiento social y teniendo en cuenta las buenas prácticas ante el contagio del Covid-1»»

Pero finaliza aclarando que queda pendiente: «la autorización para realizar regatas o actividades náuticas grupales».

«Cuando nos reunimos con las autoridades del deporte una de nuestras preocupaciones pasaba en saber por qué se puede circular en auto, bicicleta, avioneta, monopatín, o incluso correr por la Rambla y no se podía navegar», comenzó diciendo Gustavo Coll, Comodoro del Yacht Club Uruguayo.

«Allí propusimos que se hablara con el Ministerio de Defensa, la SND hizo las gestiones y por suerte se llegó a esta realidad que lo que hace es igualar al deporte marítimo con el resto de las actividades», agregó.

«Ya tenemos la posibilidad de salir al agua», comentó el presidente de la Federación Uruguaya de Canotaje, Sebastián Gómez: «es un paso grande, muchos van a poder entrenar manteniendo los protocolos sanitarios que hay estipulados».

«Es muy importante porque nos permite volver a nuestro ámbito que era algo que necesitábamos muchísimo», explicó por su parte Fernando Ucha, presidente de la Federación de Remo.

Alto rendimiento

Esta habilitación que emitió PRENA, permitirá que los deportistas de alto rendimiento vinculados a los deportes náuticos vuelvan a navegar, si así lo desean.

En el caso de la vela, Dolores Moreira que ya esta clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, volverá al agua en los próximos días, así como pasará con los integrantes de selecciones uruguayas de remo y canotaje que se preparan para el Preolímpico en busca de su clasificación a la cita.

«Cualquier barco puede despachar, respetando las normas establecidas, es decir, es una posibilidad que abarca los kayak remo, vela, surf windsurf, kite, etc», aseguró Coll.

«En Uruguay hay una norma vigente para el Covid-19 y eso hay que respetarlo al máximo», dijo más tarde y agregó: «esto lo que marca es volver al derecho a la navegación»

«Cualquier laserista o propietario de una embarcación deportiva en nuestro país desde el viernes puede salir a navegar», aseguró pero reflexionó: «lo cierto es que la mayoría de los clubes siguen cerrados y a la espera de la aprobación de los protocolos para centros deportivos».

«En nuestro caso elevamos el mismo a la SND, para que lo estudie y luego lo pueda aprobar el Ministerio de Salud Pública. Cuando ellos nos den el visto bueno volverán las actividades federadas en forma oficial», mencionó.

«Falta mucho para volver a la normalidad porque la plataforma tiene que volver a funcionar, tenemos muchos empleados en el seguro de paro, la estructura estaba parada, etc. Hay que aplicar esa instrumentación, pero no quita que los deportistas por decisión propia salgan al agua a entrenar», finalizó.

La idea es apostar a botes o embarcaciones individuales y con las medidas de prevención extremadas al máximo, pero también aprovechar la oportunidad para volver a entrenar en su ámbito habitual, algo que resulta clave en los deportes náuticos.