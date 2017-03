En la pasada jornada se conoció la versión de que efectivos de Prefectura habrían efectuado un importante operativo, en el cual se detuvo a presuntos implicados en la venta ilegal de pescado, cuyas especies autóctonas del río Uruguay, se encuentran protegidas.

EL PUEBLO intentó acceder a la versión oficial de las autoridades de dicha institución para corroborar o denegar la información recibida, en la cual se asegura que los involucrados serían efectivos pertenecientes a la misma Prefectura que desarrolló la investigación y puso en marcha el mencionado operativo, no teniendo respuestas en tal sentido, al no estar autorizados, los efectivos con los que se dialogó, a brindar datos relativos al supuesto hecho, debiéndose esperar la palabra de un superior, a la que EL PUEBLO, hasta el momento del cierre de esta edición, no pudo acceder. De todas formas, se pudo confirmar que en el correr de la tarde y durante varias horas estuvieron declarando en el Juzgado Penal los funcionarios implicados en el asunto, aunque nada trascendió a nivel público.