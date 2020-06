Reconsideración en puerta

La decisión de suspender toda la actividad deportiva en este 2020, comprende a las Divisionales «A», «B» y «C», pero también al Consejo Único Juvenil y al Fútbol Femenino. Ninguna chance quedó en pie de lucha. Todas literalmente barridas, a partir de los 10 votos que implicó la negativa de no jugar. Tan solo cuatro clubes pretendieron un compás de espera, antes de una toma de posición definitiva.

Pero ahora se va generando una posibilidad, que viene siendo manejada a nivel de delegados de clubes: que el Consejo Superior sea convocado en breve y se reconsidere lo decidido el lunes pasado, EXCLUSIVAMENTE a nivel del Consejo Único Juvenil.

Que por lo menos se avale la posibilidad de jugar, evitando que cientos de jugadores juveniles entre 13 y 18 años permanezcan al margen de la actividad. De una sesión a otra del Consejo Superior, es posible reconsiderar primero y variar después una resolución.

QUIÉNES SON LOS QUE QUIEREN Y QUIENES NO

Se trata de una las opciones de días a esta parte. Librarse en su momento una citación a aquellos clubes que tengan voluntad y decisión de jugar, porque no deja de interpretarse que más allá de riegos de contagio siempre vigentes, la aplicación de un protocolo sanitario puede menguar esa posibilidad. Si no todos se registran para afrontar un certamen, en qué medida se formatea lo vinculado a ascensos y descensos. Es esa la interrogante mayor.

Desde el presidente del Consejo Único Juvenil, Miguel Rognioni, se abrochó el convencimiento que «lo que podamos hacer lo haremos».

El hecho es que en las últimas horas ganó fuerza la posibilidad: que sea convocado el Consejo Superior, para que habilite al Consejo Único Juvenil la chance de jugar en la medida que se pueda. Ello podría llegar a ocurrir en los últimos tres meses del año. Nunca antes.